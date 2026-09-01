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    Política

    Diputado Venegas (PS) anuncia interpelación a ministro Pérez Mackenna por falta de respuestas en política exterior

    El parlamentario indicó que dentro de las materias donde no existen respuestas es sobre la relación con Estados Unidos en temas económicos, o con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El diputado Nelson Venegas (PS) anunció que impulsará una interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acusando que la falta de respuestas y la decisión de mantener bajo reserva determinadas materias terminaron por cerrar las posibilidades de continuar el debate en la comisión respectiva.

    Yo no quería llegar a este instante, pero lamentablemente, insisto, todo lo que ha ocurrido al interior, donde se ha pedido una sesión secreta de cuestiones que no deberían ser secretas, yo creo que es lo que ha terminado por hacerme tomar esta determinación”, señaló el parlamentario.

    Venegas aseguró que la interpelación contará con respaldo transversal entre los partidos de oposición. Según explicó, “hace mucho rato, hace mucho tiempo, ya que venimos con esta inquietud”. En esa línea, agregó que “nosotros queríamos llevarla aquí, en la comisión, hacer las preguntas que correspondían dentro de la comisión”.

    Sin embargo, el diputado cuestionó que, cuando la oposición buscó plantear sus preguntas en esa instancia, se solicitara realizar la sesión a puertas cerradas y con carácter secreto.

    “Cuando queríamos hacerla en la propia comisión y se pide hacer a puerta cerrada y de manera secreta, no nos dejan otra posibilidad”, afirmó. Además, señaló que actualmente en temas de política exterior “están pasando cosas graves”.

    Respecto a los temas que cuestiona el diputado, no se han transparentado; son: “Nuestra relación, por ejemplo, con Estados Unidos. El hecho de que hayamos sido considerados el patio trasero de Estados Unidos. Nuestra relación con Argentina y lo que ocurre, por ejemplo, con el Estrecho de Magallanes”.

    Nuestra relación de intromisión indebida por parte del embajador de Estados Unidos en asuntos internos. Nuestras relaciones económicas, por ejemplo, a propósito del tema arancelario”, añadió el parlamentario.

    “Son cuestiones que deben ser debatidas de cara al país. Esa es la gracia de la democracia. Eso es lo que nos diferencia precisamente de la dictadura, donde las grandes decisiones siempre son una puerta cerrada”, sentenció.

    Consultado sobre cuándo se concretará la presentación de la interpelación, Venegas señaló inicialmente que podría ser anunciada este miércoles y que la presentación formal podría concretarse entre mañana y los primeros días de la próxima semana.

    Posteriormente, precisó que todavía deben reunir las firmas necesarias y coordinar la acción con las distintas bancadas opositoras.

    Más sobre:Nelson VenegasPartido SocialistaFrancisco Pérez MackennaRelaciones Exteriores

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