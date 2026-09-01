SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gastón Palmucci se mantendrá en la FNE como jefe de la División Antimonopolios

    Con esto, Palmucci inicia un nuevo periodo en la FNE, donde se ha desempeñado desde 2014.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Gastón Palmucci, jefe de la de la División Antimonopolios de la FNE. Foto: FNE

    Tras concluir el concurso público realizado por el Servicio Civil en el marco del sistema de Alta Dirección Pública, Gastón Palmucci continuará como jefe de la División Antimonopolios de Fiscalía Nacional Económica (FNE).

    El economista estaba ocupando ese cargo desde 2016. Su incorporación a la FNE fue en el año 2014 como subjefe de la entonces División de Abusos Unilaterales, dijo el organismo en un comunicado.

    Su formación como economista se inició en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde egresó en 2001. Posteriormente realizó estudios de magíster en Economía en la Georgetown University, y su doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison, ambas en Estados Unidos.

    Trayectoria

    Antes de su llegada a la FNE, fue economista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre 2004 y 2008. Además de investigador del Population Health Institute de la Universidad de Wisconsin-Madison.

    Desde su llegada a la FNE ha liderado investigaciones ligadas a diversos sectores como aeronáutico, telecomunicaciones, infraestructura, salud, financiero y mercados digitales.

    Entre 2021 y 2024 integró como miembro titular el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio de Tarjetas de Pago. Actualmente, se desempeña como miembro subrogante de dicho órgano.

    Como parte de su faceta académica, también se desempeña como docente en el programa de magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte el curso de Protección de la Libre Competencia con mención en Derecho de la Empresa.

    Más sobre:FNEGastón PalmucciDivisión AntimonopoliosADPEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Lanza internacional y con redes en la zona sur de la Región Metropolitana: el prontuario que arrastra el Indio Juan

    Lo más leído

    1.
    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    2.
    La pareja de Julio Ponce ingresó al directorio de una de las nuevas cascadas

    La pareja de Julio Ponce ingresó al directorio de una de las nuevas cascadas

    3.
    $21 millones brutos para la presidencia: remuneraciones del consejo del BC registran su mayor reajuste en 10 años

    $21 millones brutos para la presidencia: remuneraciones del consejo del BC registran su mayor reajuste en 10 años

    4.
    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas

    Alejandro Micco apunta al alza de los combustibles como causa de la caída de las expectativas económicas

    5.
    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años: será reemplazado por Juan Greibe

    Hermann von Mühlenbrock deja la gerencia general de AZA tras más de 40 años: será reemplazado por Juan Greibe

    6.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior
    Chile

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

    Despidos por necesidad de la empresa caen en el primer semestre por primera vez en 5 años, pero expertos llaman a la cautela

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”
    Tendencias

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción
    El Deportivo

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción

    Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026
    Cultura y entretención

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares
    Mundo

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
    Paula

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena