Gastón Palmucci se mantendrá en la FNE como jefe de la División Antimonopolios

Gastón Palmucci, jefe de la de la División Antimonopolios de la FNE. Foto: FNE

Tras concluir el concurso público realizado por el Servicio Civil en el marco del sistema de Alta Dirección Pública, Gastón Palmucci continuará como jefe de la División Antimonopolios de Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El economista estaba ocupando ese cargo desde 2016. Su incorporación a la FNE fue en el año 2014 como subjefe de la entonces División de Abusos Unilaterales, dijo el organismo en un comunicado.

Su formación como economista se inició en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde egresó en 2001. Posteriormente realizó estudios de magíster en Economía en la Georgetown University, y su doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison, ambas en Estados Unidos.

Trayectoria

Antes de su llegada a la FNE, fue economista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre 2004 y 2008. Además de investigador del Population Health Institute de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Desde su llegada a la FNE ha liderado investigaciones ligadas a diversos sectores como aeronáutico, telecomunicaciones, infraestructura, salud, financiero y mercados digitales.

Entre 2021 y 2024 integró como miembro titular el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio de Tarjetas de Pago. Actualmente, se desempeña como miembro subrogante de dicho órgano.

Como parte de su faceta académica, también se desempeña como docente en el programa de magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte el curso de Protección de la Libre Competencia con mención en Derecho de la Empresa.