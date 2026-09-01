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    Bonos del Tesoro tocan máximos desde enero 2025 y bolsas cierran en rojo por conflicto con Irán que disparó al petróleo

    El barril de crudo WTI saltó más de 5% y junto al Brent tocaron máximos desde fines de julio pasado. El Dow Jones bajó 0,7% mientras que el IPSA sufrió una pérdida superior al 1%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fuerte caídas de las bolsas ANGELA WEISS

    Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el martes hasta su nivel más alto en más de un año y medio y las tres principales bolsas de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas, en una jornada dominada por la escalada militar en Medio Oriente, que impulsó con fuerza los precios del crudo.

    El retorno del bono a 10 años, referencia para los créditos hipotecarios, automotrices y la deuda de tarjetas de crédito, avanzó más de 3 puntos base hasta 4,792% al cierre de esta edición aunque durante la sesión alcanzó su mayor nivel desde el 14 de enero de 2025.

    El papel a 30 años, que tiende a seguir los eventos geopolíticos, sumó más de 1 punto base hasta 5,266%, mientras que el de 2 años, que suele moverse en línea con las decisiones de tasas de la Reserva Federal, trepó más de 4 puntos base hasta 4,398%. Un punto base equivale a 0,01% y los precios de los bonos se mueven en dirección inversa a sus retornos.

    Reuters consignó que los retornos de la deuda soberana mundial alcanzaron máximos de varios años, ya que los mercados aumentaron sus apuestas a que los bancos centrales tendrán que acelerar sus alzas de tasas de interés.

    Medio Oriente una vez más dispara el petróleo

    El detonante de la jornada fue la nueva oleada de hostilidades en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que sus fuerzas comenzaron a atacar objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán, después de que un buque tanque fuera impactado por proyectiles de origen desconocido frente a las costas de Omán, en el Estrecho de Ormuz.

    Los ataques se produjeron tras las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que Washington probablemente anunciaría nuevas sanciones bancarias contra Irán para “asfixiar económicamente” al liderazgo de Teherán, según Reuters. Irán, en tanto, advirtió que impediría las exportaciones de petróleo del Golfo.

    La escalada empujó con fuerza a los precios del crudo. El barril Brent de referencia para Chile registraba un fuerte salto de 4,6% al cierre de esta edición, hasta los US$ 94,65, su nivel más alto desde el 24 de julio pasado.

    Disputas en el estrecho de Ormuz siguen presionando al precio del petróleo

    El crudo WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Estados Unidos mostraba un salto de 5,20% a US$ 90,22, su mayor precio también desde el 24 de julio, según Tradingview.

    El IPSA siguió a Wall Street

    En ese contexto, el S&P 500 bajó 0,71%, hasta 7.631,95 unidades, mientras que el Nasdaq bajó un fuerte 1,01%, hasta 26.099,77 unidades. El promedio de industriales Dow Jones, por su parte, cayó 0,78% a 52.772,49 unidades.

    La caída del mayor mercado del mundo contagió a la Bolsa de Santiago y su principal indicador, el IPSA, se despidió de la jornada con una contracción de 1,14%.

    El selectivo se instaló en los 11.315 puntos, su nivel más bajo desde el 20 de agosto pasado, aunque algunos analistas tienen buenas perspectivas para el mercado local.

    “El IPSA se movió en torno a los 11.315 puntos, tras abrir perdiendo los 11.300 y tocar un intradía cercano a los 11.417 antes del mediodía. Esa recuperación desde los mínimos de la mañana confirma que hay pisos de compra bien puestos: cada vez que el selectivo cae, aparece demanda. No es casualidad; Chile sigue siendo un refugio con historia de disciplina dentro del mapa emergente”, dijo Liza Salinas, branch Business Director de Liberty Finance.

    Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, comentó que el nuevo repunte del petróleo por la escalada entre Estados Unidos e Irán vuelve a introducir un shock de oferta que es especialmente preocupante para la bolsa, por el impacto en el poder de compra de hogares y empresas y, por supuesto, por las presiones inflacionarias

    “El mercado responde entonces elevando la tasa exigida a los bonos y aumentando nuevamente la probabilidad de una política monetaria más restrictiva, con el Treasury a diez años cerca de 4,8%”, afirmó la experta.

    Cambios en el Ipsa

    Desde nuam, el holding detrás de las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, también resaltó de la jornada que el Ipsa, junto con el Igpa, comenzaron a operar bajo la administración de MSCI.

    “Con esta entrada en operación, Chile se suma a Colombia y Perú en el uso de índices administrados por MSCI dentro de los mercados de nuam, completando la convergencia regional de sus principales referencias bursátiles bajo una base metodológica común. Tanto el MSCI Ipsa como el MSCI Igpa mantienen su continuidad histórica y siguen cumpliendo el rol de indicadores de referencia para el mercado local; lo que cambia es su administración, metodología de selección y esquema de revisión”, explicaron en un comunicado.

    En detalle, la administración del Ipsa por MSCI considera “criterios de tamaño, liquidez y capitalización bursátil ajustada por free float”. En este nuevo proceso, el Ipsa dejó de tener 30 acciones como fijo y a la fecha son 31 emisoras de acciones, donde Pampa Investments fue la que ingresó recientemente.

    Otro cambio es la frecuencia de revisión del Ipsa e Igpa. Tendrán revisiones trimestrales, “lo que permitirá reflejar con mayor oportunidad los cambios de tamaño, liquidez y free float de los emisores”.

    “La transición no modifica la negociación diaria de acciones ni la operación habitual del mercado; se circunscribe a la metodología, administración y publicación de los índices”, agregaron.

    Por su lado, el Igpa pasó de estar compuesto de 56 empresas a 50 con este cambio.

    Más sobre:PetróleoBonos del TesoroMercadosBolsasAcciones

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