Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

Nuam, el holding detrás de las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, anunció la nueva composición del Ipsa, el principal índice bursátil de Chile. A partir del 1 de septiembre de este año, el selectivo nacional pasará a componerse de 30 a 31 empresas emisoras de acciones.

Además, desde el próximo mes, el Ipsa dejará de tener un número fijo de empresas. “El MSCI IPSA tendrá un número variable de compañías, definido según los criterios de tamaño y liquidez establecidos por MSCI. Esto significa que el número de componentes podrá cambiar en las revisiones de índices, de acuerdo con la metodología aplicable”, explicó Nuam en un comunicado.

El reajuste del Ipsa se dio en el contexto de que nuam trabaja en la integración bursátil regional, que busca combinar el “uso de infraestructura tecnológica común y reglas operativas compatibles con el objetivo de facilitar el acceso y la eficiencia del mercado”.

“Con este paso, Chile utilizará la misma base metodológica que Colombia y Perú, completando la convergencia de los principales índices bursátiles de los tres mercados de nuam bajo un único administrador, MSCI, con metodologías que se basan en elementos del MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI™)”, dijo nuam en un comunicado.

A la nueva composición del Ipsa también se le suma la del Igpa, índice que considera todas las acciones que cotizan en la Bolsa de Santiago. Este estará compuesto de 50 empresas, una baja respecto a las 56 firmas que hay a la fecha.

Otro cambio que destacan es la mayor consideración del free float o la medición de lo que se está comprando y vendiendo de forma constante. “La selección y ponderación de las acciones incorporará la capitalización ajustada por free float, reflejando la proporción de acciones efectivamente disponible para los inversionistas”, comentaron.

Además, el Ipsa y el Igpa tendrán revisiones trimestrales. “Tendrán cuatro revisiones de índices al año. Actualmente, el IPSA se revisa semestralmente y el IGPA anualmente”, resaltaron desde nuam.

La llegada de Pampa Investments

Con la nueva composición del Ipsa, Pampa Investments se suma al Ipsa, el grupo de grandes firmas en Chile que cotizan en bolsa.

Pampa Investments es junto a Potasios Investments las sociedades que componen el Grupo Pampa. Esto en el contexto de su nueva estructura tras el proceso de simplificación iniciado en 2021.

La firma es vehículo de inversión de Julio Ponce Lerou en SQM y hoy está encabezada por su hija Francisca Ponce Pinochet. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las sociedades ligadas a la familia Ponce controlan del orden del 23% de SQM.

Ante este nuevo escenario, el Ipsa quedará compuesto por: Aguas Andinas, Viña Concha y Toro (Concha y Toro), Latam Airlines Group, Banco de Chile, Embotelladora Andina Pref B (Andina-B), Pampa Investments, Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Empresas CMPC, Parque Arauco, Banco Itaú Chile, Empresas Copec, Plaza S.A. (Mallplaza), Banco Santander Chile, Enel Américas, Quiñenco, CAP, Enel Chile, Ripley, Cencosud, Engie Energía Chile, SalfaCorp, Cencosud Shopping, Entel, SMU, Cervezas (CCU), Falabella SACI, Soquimich Pref B (SQM), Compañía Sud Americana de Vapores (Vapores), Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), Colbún e Inversiones La Construcción (ILC).