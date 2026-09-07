Crédito hipotecario: tasa de interés en Chile es casi el triple que en Europa, pero mucho más baja que Argentina, Brasil y México

La asequibilidad de la vivienda empeoró en los últimos 16 años, según ABIF. Imagen tratada con IA.

“Nos encontramos en un rango donde acceder a una vivienda es severamente no alcanzable”. Con estas palabras, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en 2019, había advertido sobre las enormes dificultades que tenía la población para alcanzar el sueño de la casa propia.

A seis años de esa frase, la situación parece incluso haber empeorado. De acuerdo al último informe de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), el precio de la vivienda en Chile se cuadruplicó en los últimos 16 años, mientras que los salarios apenas se multiplicaron por 2,6.

Entre el primer trimestre de 2010 y el mismo período de 2026, el valor nominal de las viviendas aumentó 299% y las remuneraciones del trabajo lo hicieron 159%.

Para el gremio bancario, esa brecha es la principal explicación del deterioro de la asequibilidad de la vivienda en el país.

Medida en términos reales, es decir, descontando la inflación, la diferencia es igual de marcada: el precio de las viviendas subió 111% en el período y los ingresos de los hogares, 35%.

Los datos de la ABIF se construyen sobre el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Banco Central y el Índice de Remuneraciones (IR) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

A cuánto llega el dividendo

Para dimensionar el impacto en el bolsillo, la asociación simuló el caso de un hogar que compra una vivienda con un crédito hipotecario que financia el 80% del valor de la propiedad a 25 años plazo.

Si en marzo de 2010 ese dividendo equivalía al 25,0% del ingreso líquido del hogar, 16 años después, por la misma casa, la carga financiera llega al 37,5% del ingreso.

La tasa hipotecaria promedio bajó levemente de 4,49% a 4,10% en 16 años JAVIER SALVO/ATON CHILE

La descomposición de ese salto de 12,5 puntos porcentuales es lo que ordena el diagnóstico del gremio. El alza de los precios inmobiliarios sumó 23,2 puntos porcentuales a la razón dividendo/ingreso. Ese efecto fue mitigado solo parcialmente por el crecimiento de los ingresos, que restó 9,6 puntos, y por la baja de la tasa hipotecaria, que descontó apenas 1,2 puntos.

“El acceso a la vivienda disminuyó en la última década, dado que el ingreso efectivo de los hogares creció menos que el dividendo y, por extensión, menos que el ingreso mínimo requerido para calificar al financiamiento hipotecario”, sostuvo la Abif en el reporte.

La tasa bajó, pero no movió la aguja

En el mismo período de 16 años, la tasa hipotecaria promedio bajó de 4,49% a 4,10%, en línea con la trayectoria de las tasas de referencia de largo plazo, como el bono soberano en UF a diez años (BTU 10).

Es decir, el crédito se abarató, pero el efecto sobre la carga financiera de los hogares fue marginal frente al aumento de los precios.

El porcentaje de financiamiento típico de un crédito hipotecario en Chile es de 80% del valor de la garantía, más que en muchos países OCDE.

En la comparación internacional, la Abif destacó que Chile tiene la tasa hipotecaria más baja de Latinoamérica. A junio de 2026 y medida en términos reales, se ubicó en 3,97%, por debajo de Brasil (7,98%), México (8,09%), Perú (5,34%) y muy lejos de Argentina (19,59%).

El nivel chileno es similar al de economías avanzadas como Estados Unidos (3,85%) y Nueva Zelanda (4,00%), aunque queda por encima de la eurozona (1,42%), Suiza (1,18%) y Suecia (0,61%).

País Tasa Fecha dato Argentina 19,59% jun-2026 Turquía 17,88% dic-2025 Nicaragua 13,32% jun-2026 México 8,09% jun-2026 Brasil 7,98% jun-2026 Rep. Dominicana 7,60% jun-2026 Honduras 6,62% may-2026 El Salvador 5,95% jun-2026 Perú 5,34% jun-2026 Guatemala 5,25% jun-2026 Australia 4,91% jun-2026 Nueva Zelanda 4,00% jun-2026 Chile 3,97% jun-2026 Estados Unidos 3,85% jun-2026 Corea del Sur 2,36% jun-2026 Reino Unido 2,33% jun-2026 Canadá 2,27% dic-2025 Dinamarca 1,85% jun-2026 Eurozona 1,42% jun-2026 Suiza 1,18% jun-2026 Suecia 0,61% jun-2026

Para Chile la cifra corresponde a la tasa real en UF, mientras que para el resto de los países la asociación estimó la tasa real ajustando la tasa nominal por las proyecciones de inflación del Fondo Monetario Internacional.

Plazo del crédito hipotecario y el pie para la vivienda

Pese al deterioro de la asequibilidad, la Abif sostuvo que el mercado hipotecario local muestra un alto nivel de desarrollo, y apuntó a tres características.

La primera es que el 97% de las nuevas colocaciones se otorga a tasa fija por todo el ciclo de vida del crédito, lo que según el gremio elimina el riesgo de movimientos adversos en la tasa de interés para el cliente.

La comparación con Europa es nítida: en República Checa, Polonia, Bulgaria y Reino Unido el 100% del flujo de nuevos créditos se pacta a tasa mixta o variable, y en Alemania esa proporción llega a 23%.

La segunda es el plazo. Los créditos hipotecarios chilenos se otorgan en promedio a 26 años, con un máximo de 30 años. A juicio de la asociación, ese horizonte es mayor al de muchas economías avanzadas y ayuda al cliente a mantener manejable la carga financiera, porque distribuye el pago en un período más extenso.

Los propios datos del informe muestran, sin embargo, que la distancia es acotada: la mediana de la Ocde es de 25 años, y en Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Dinamarca el plazo típico llega a 30 años, mientras que en Suecia alcanza 44 años.

La tercera es el porcentaje de financiamiento (LTV, por sus siglas en inglés). En Chile el crédito típico cubre el 80% del valor de la garantía, frente a una mediana de 70% en los países de la Ocde.

Los créditos hipotecarios chilenos se otorgan en promedio a 26 años, con un máximo de 30 años

Además, los créditos con LTV sobre 80% ganaron terreno y llegaron a 35% del flujo de nuevas colocaciones en el primer trimestre de 2026: un 32,2% de las operaciones se ubicó en el tramo de 80% a 90% y un 3% superó el 90%.

El tramo más frecuente sigue siendo el de 70% a 80%, con 44% de los casos. Un mayor porcentaje de financiamiento implica un pie más bajo y, por lo tanto, menos exigencia de ahorro previo, planteó la Abif. Con todo, el 80% chileno no es un caso extremo dentro de la Ocde: es el mismo nivel típico de Canadá, Dinamarca, Irlanda, México, Portugal y España, y queda por debajo de Francia (87%) y Estonia (85%).

El subsidio a la tasa ya cursó más de 30 mil créditos

El diagnóstico de la Abif se conoce mientras opera el programa transitorio de subsidio a la tasa hipotecaria. Con datos al 14 de agosto, la propia asociación informó que los bancos habían recibido 101.632 solicitudes elegibles, de las cuales 54.759 registraban aprobación comercial y 34.704 seguían en evaluación. De ese universo, 30.384 créditos habían sido cursados efectivamente.

El 11 de agosto el Congreso despachó a ley la ampliación del beneficio, que aumenta de 50 mil a 80 mil los subsidios disponibles, eleva el valor máximo de las viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF y extiende la vigencia de ambos beneficios por 12 meses adicionales, hasta el 31 de mayo de 2028.

El programa se despliega sobre un mercado que crece a tasas bajas. En julio el crédito para la vivienda registró una expansión real de 1,7% anual y la tasa hipotecaria promedió 4,0%. La cartera de vivienda suma US$ 100 mil millones, equivalentes al 37% del stock total de colocaciones del sistema bancario.

En la RM, tres comunas ya superan las 100 UF por metro cuadrado

La presión sobre los precios sigue vigente en el mercado inmobiliario. Según el informe InfoInmobiliario de Toctoc, el precio promedio de los departamentos nuevos en el Gran Santiago llegó a 83 UF/m2 en el trimestre móvil cerrado en julio, con un alza de 5,4% en doce meses.

Tres comunas ya superan el umbral de las 100 UF/m2: Vitacura (117 UF/m2), Las Condes (114 UF/m2, con un alza anual de 6,9%) y Providencia (103 UF/m2, con 1,9%).

En el otro extremo, los valores más bajos se registraron en Lampa (41 UF/m2), San Bernardo (46 UF/m2) y Estación Central (61 UF/m2). El mayor incremento anual lo anotó Quinta Normal, con 37,2%, hasta 85 UF/m2.

En volumen, el mercado acumuló 12.110 unidades netas vendidas entre enero y julio, un alza de 6,7% respecto de igual período de 2025, mientras el stock disponible en la Región Metropolitana cayó 18,2% en doce meses, hasta 49.834 departamentos.