Luego de tres derrotas consecutivas: Deportes Copiapó anuncia el despido del técnico Héctor Almandoz

Vuelve a haber movimiento en las bancas de la Primera B. Este domingo Deportes Copiapó anunció el despido del técnico Héctor Almandoz después de que la escuadra de Atacama cayera por 2-1 contra San Marcos de Arica por la fecha 24 del ascenso.

La institución ocupó sus canales oficiales para compartir la información. “Club de Deportes Copiapó S.A.D.P. comunica que, de común acuerdo con el director técnico Héctor Almandoz, se ha decidido poner término a su vínculo con nuestra institución”, comienzan señalando.

“Le deseamos al profesor Almandoz y a todo su cuerpo técnico el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y personales”, agregan más adelante.

Luego, realizaron otra publicación, haciendo énfasis en el impacto que ha tenido el DT argentino en la historia del club.

“Hoy termina una etapa, pero queda una historia que será siempre parte de Deportes Copiapó”, introducen.

“Queremos agradecer al profesor Héctor Almandoz y a todo su cuerpo técnico por el trabajo, compromiso y dedicación entregados durante su paso por el León”, prosiguen.

“Su nombre está ligado a uno de los momentos más importantes de nuestra historia: el histórico ascenso de 2022, que permitió a Deportes Copiapó llegar por primera vez a la Primera División. Un logro que marcó un antes y un después para nuestro club y que quedará para siempre en la memoria de nuestra gente”, resaltan.

“Gracias, profesor, por ser parte de ese camino, por el trabajo realizado y por cada momento vivido defendiendo nuestros colores”, concluyen.

De esta manera Almandoz se transformó en el noveno técnico caído en la división de plata del fútbol chileno. Antes habían dejado el banco Erwin Durán y Jaime Vera (Rangers), Gonzalo Villagra (Unión Española), Rodrigo Guerrero (Deportes Iquique), John Armijo (D. Santa Cruz), Luis Landeros (U. San Felipe), Emiliano Astorga (D. Puerto Montt) y Arturo Sanhueza (Deportes Temuco).

La última acusación de Almandoz

Este sábado Deportes Copiapó debió visitar a San Marcos en Arica y terminó perdiendo por 2-1 ante los locales. Sin embargo, el duelo estuvo marcado por un particular episodio. Debido a problemas con una de las torres de iluminación, el partido debió jugarse sin la cantidad de luz adecuada. Esta situación generó las quejas del DT.

“No es fútbol amateur ni de barrio. Me obligaron a jugar, no es excusa, pero fue un partido con muy poca luz. El cuarto árbitro dijo que había obligación de jugar”, afirmó en conferencia de prensa.

“Pero no es lo ideal ni lo que tiene que pasar. No le consultaron a los futbolistas, a los arqueros ni a nadie. No se podía jugar. No está bien. Tiene un problema el estadio, no nosotros”, prosiguió.

“Es fútbol profesional, jugar de esta manera está mal en un campeonato tan competitivo e importante”, cerró sobre el tema.

Ahora, Deportes Copiapó intentará retomar el camino en la Primera B. Su próximo desafío será este miércoles 9 de septiembre como local contra Magallanes a partir de las 20.30 horas.