Caso de Jorge Valdivia entra en su recta final: fijan últimos 15 días de plazo de investigación

A casi dos años del origen de los hechos, la investigación contra el exfutbolista Jorge Valdivia, quien está imputado por dos delitos de violación, entró en su recta final.

Esto luego de que este lunes se desarrollara una audiencia de aumento de plazo de investigación en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago solicitada por la Fiscalía.

Quienes conocen de la causa comentan que quedan pendientes dos informes del Cavas (Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales), uno respecto a una de las denunciantes y otro sobre el deportista . Este último, dicen las mismas fuentes, no requeriría una nueva entrevista ya que el análisis puede hacerse con los antecedentes ya expuestos a lo largo de la investigación.

En la audiencia, que no duró más de 10 minutos, el tribunal resolvió otorgar los últimos 15 días de investigación para esperar estas diligencias. Allí estuvieron de acuerdo en aumentar este plazo tanto la fiscal jefa de género Carolina Remy-Maillet, las querellantes y la defensa de Valdivia.

Una vez cerrada la investigación la Fiscalía tendrá 10 días para presentar acusación si lo que busca es llevar el caso a juicio. Si el Ministerio Público toma ese camino, el proceso podría partir recién en marzo de 2027.

Valdivia fue acusado de violación por dos mujeres en hechos ocurridos en distintas fechas de 2024. Su defensa niega los hechos y afirma que los actos ocurrieron bajo consentimiento. Desde esa misma vereda afirman que esperan llegar pronto a juicio para demostrar la inocencia del exseleccionado nacional, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno.