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    Estudio UC advierte que cambios al SAE propuestos por el gobierno elevarían la segregación escolar y revertirían avances

    Un trabajo realizado por académicos de la Facultad de Educación, College y el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica aborda la propuesta del Ejecutivo y sugiere un mecanismo más simple que el que propone Elección Mutua: resolver desempates según rendimiento y no a través de la selección de los colegios.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Sistema de Admisión Escolar. Foto archivo.

    Antes de llegar a La Moneda, el entonces candidato José Antonio Kast hizo dos grandes promesas en educación: pausar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y hacerle cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE), con énfasis en la reintroducción del mérito académico al proceso de postulación a los colegios que reciben recursos del Estado.

    Con miras a esta segunda batalla educativa que decidió librar el Mandatario a través del Mineduc de María Paz Arzola, en junio el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que busca modificar el SAE y para ello abre una vía optativa con admisión propia para colegios con sobredemanda, a la que le denominaron Elección Mutua (EM).

    Esa iniciativa, que recibió reparos incluso desde expertos a los que el oficialismo suele acudir para devolverle el poder de selección a los colegios, fue aprobada en agosto por la Cámara de Diputados y debe seguir su tramitación en el Senado.

    A la espera de ello, un equipo de investigadores de la Universidad Católica, con apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, realizó ejercicios de simulación con los cambios propuestos por el gobierno con la modalidad de Elección Mutua.

    Los resultados del trabajo de Gabriel Gutiérrez, de la Facultad de Educación, y Fernanda Ramírez-Espinoza, del College y Departamento de Ingeniería Industrial, muestran que la cuota del 20% de estudiantes prioritarios que propone el proyecto de ley está por debajo del umbral necesario para reducir la segregación escolar. Según las simulaciones, ese óptimo se alcanza en una cuota de entre el 50% y el 70%.

    Las simulaciones se hicieron con datos administrativos reales del SAE 2024 y la muestra incluyó a 113.013 estudiantes que ingresaron a prekínder, kínder y primero básico, y 124.647 a primero medio.

    Los investigadores realizaron el proceso varias veces, cambiando en cada oportunidad solo una regla del sistema (por ejemplo, la cuota de estudiantes prioritarios o el criterio de desempate) y dejando todo lo demás exactamente igual: mismos estudiantes, mismas preferencias, mismos colegios.

    Con ese modelo se realizaron 11 simulaciones, moviendo la cuota de estudiantes prioritarios desde 0% hasta 100%, de 10 en 10 puntos, midiendo cuánto cambiaba la segregación socioeconómica con cada una. Ahí es donde los investigadores no vieron mayores diferencias entre 0% y 20%, efecto que recién se puede sostener con evidencia a partir del 30%. Acorde con las conclusiones del estudio, de hacer el cambio de guarismo no perjudicaría a las familias: la proporción de estudiantes asignados a su primera preferencia se mantiene o mejora levemente.

    Rendimiento

    Hay otro punto relevante que concluye el estudio: la selección académica desde séptimo básico elevaría la segregación.

    La simulación también evaluó la posibilidad de considerar el desempeño académico como criterio de prioridad en la admisión. Los resultados aseveran que usarlo de esta forma -no como desempate sino como filtro de entrada- aumenta “sustancialmente” la segregación, tanto académica como socioeconómica, con alta heterogeneidad entre comunas.

    Distinto es, añade el trabajo investigativo, usar el rendimiento para resolver empates. Según la simulación, de esta forma no se aumenta la segregación socioeconómica ni la académica.

    ¿Por qué? El ejercicio fue así: el desempate por azar que existe hoy, cuando el SAE se encuentra con dos estudiantes con la misma prioridad, se reemplazó por rendimiento académico con notas reales del sistema, priorizando al mejor. Ese parámetro no implicó mayor segregación, lo que para los investigadores quiere decir que para resolver las críticas respecto del azar basta con incluir un criterio de desempate basado en el rendimiento.

    Esto porque al agregar el criterio de desempeño académico al algoritmo (después del criterio de hermanos en el colegio y por sobre el criterio de ser vulnerable-prioritario), la segregación académica y socioeconómica aumentó al decidirse de entrada quién puede postular y quién no. En las simulaciones, al usar el rendimiento académico como segundo criterio aumentó la segregación socioeconómica en un 6% y la segregación académica en un 120%.

    Y aunque esto último resulta obvio (mientras más importancia se da a lo académico, mayor será la estratificación académica del sistema), lo relevante para los investigadores es que incluir el criterio académico revierte los avances que se han visto en la segregación socioeconómica en la última década.

    Según cifras del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, la segregación socioeconómica escolar cayó de manera significativa entre 2015 y 2024 dentro de los establecimientos particulares subvencionados y públicos, tanto en cuarto básico como en segundo medio, con una reducción de entre 20% y 34% según nivel y dependencia. Esos son los avances que, dice el estudio, se ponen en riesgo.

    ¿Y por qué el estudio aborda la segregación socioeconómica cuando la regla que propone el proyecto no lo menciona? Porque las notas, en general, están correlacionadas con el ingreso familiar, lo que implica que seleccionar por rendimiento termina, en la práctica, seleccionando también socioeconómicamente.

    “Este diseño se plantea justo cuando Chile atravesaba un proceso de desegregación escolar poco común a nivel internacional. El proyecto de Elección Mutua, con una cuota de prioritarios por debajo del umbral que genera mayor integración y con selección académica temprana, frenará o revertirá un proceso de desegregación que tomó una década en construirse”, advierten Gutiérrez y Ramírez.

    Por lo mismo, los investigadores aseguran que es posible resolver la legitimidad del sistema -uno de los diagnósticos más o menos donde todos confluyen- “bajo un mecanismo más simple que el que propone Elección Mutua: resolver desempates según rendimiento”.

    Más sobre:EducaciónSAESistema de Admisión EscolarAdmisión 2027

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