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    Nombran a Héctor Leiva como el nuevo fiscal regional de La Araucanía

    El persecutor, que hasta este momento era el fiscal jefe de la Fiscalía de Victoria, asumirá su nueva posición el próximo 14 de septiembre.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Nombran a Héctor Leiva como el nuevo fiscal regional de La Araucanía Prensa Fiscalía Nacional

    El fiscal nacional Ángel Valencia designó como nuevo fiscal regional de La Araucanía al persecutor Héctor Leiva Martínez, quien asumirá sus funciones desde el próximo lunes 14 de septiembre.

    Se impuso en el cargo al actual fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle; y al fiscal adjunto de Villarrica, José Ramírez. Lo anterior tras el concurso público por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, que conformó la antes detallada terna de la que el fiscal Valencia terminó por elegir a Leiva.

    Leiva sustituirá a Roberto Garrido, quien ocupó el cargo hasta el 3 de agosto pasado, cuando asumió como el nuevo fiscal regional del Biobío.

    Trayectoria

    Desde Fiscalía destacan que el nuevo fiscal regional es abogado egresado de la Universidad de Concepción y que cuenta con un postgrado en Derecho Penal.

    Su trayectoria al interior del Ministerio Público se inició el año 2000 como fiscal adjunto de la Fiscalía local de Victoria, donde posteriormente fue nombrado fiscal jefe en 2003.

    En marzo de 2014 asumió la jefatura de la Fiscalía local de Collipulli y en 2018 la jefatura de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Finalmente, desde el año 2022 se mantenía como jefe de la Fiscalía de Victoria.

    Su trabajo al interior del Ministerio Público ha estado focalizado especialmente en casos vinculados a la violencia en la Macrozona Sur. En septiembre de 2015, fue nombrado fiscal preferente para investigar ataques incendiarios a camiones registrados en la ruta 5 Sur.

    Como fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía estuvo a cargo del contrainterrogatorio al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien terminó condenado a 23 años de cárcel por incitación a la violencia, uso de armas de fuego, usurpación violenta, hurto de maderas y atentado a la autoridad.

    Más sobre:FiscalíaLa AraucaníaHéctor LeivaMinisterio Público

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