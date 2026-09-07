Exportaciones de cobre caen en agosto y llegan a su menor nivel en poco más de un año

La balanza comercial de Chile registró un superávit en agosto, pero las exportaciones de cobre en valor cayeron.

Según informó el Banco Central, las exportaciones chilenas en agosto llegaron a US$9.499 millones, una subida de 11,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Los envíos no anotan una contracción en 12 meses desde febrero de 2025 (-0,5%).

Sin embargo, los valores de las exportaciones de cobre, el principal producto nacional, fueron de US$4.625, una baja de 3,2% contra agosto de 2025. Se trata de su menor nivel desde julio de 2025 (US$4.377 millones) y su mayor caída desde diciembre de 2023 (-9,3%).

En detalle, las exportaciones de cátodos ascendieron a US$1.501 millones, un alza de 30,2% en 12 meses, la sexta consecutiva. En tanto, las exportaciones de concentrados de cobre retrocedieron a US$2.885 millones (-16,3%).

Los envíos de concentrados de cobre anotaron su menor nivel desde febrero de 2025 (US$2.584 millones) y no registraban una disminución en 12 meses desde octubre de 2023 (-7,4%).

Minetras, la minería como un todo tuvo exportaciones por US$5.718 millones, un avance de 9,5% en relación al mismo mes de 2025.

Por su lado, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) destacó que los envíos hacia China anotaron una caída de 27,7% anual, mientras que con destino a Estados Unidos aumentaron 200,8% anual.

El reporte de la OCEC UDP también destacó que en agosto la exportación nominal de bienes con destino a China, el principal país de los envíos chilenos, registró un descenso de 15,2%. Las exportaciones con destino a Estados Unidos en tanto, tuvieron un crecimiento de 70,4% anual.

Por su parte, el total de importaciones de bienes (FOB) en agosto llegó a US$7.811, una subida de 12,5% en 12 meses.

Dado todo lo anterior, la balanza comercial del país en agosto fue de US$1.688 millones, un aumento de 8,8% respecto a igual periodo del año anterior.