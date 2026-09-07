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    Política

    Exministra Steinert se excusa por tercera vez de asistir a comisión investigadora

    En la ocasión se acordó solicitar a la exministra que fije un día para asistir a la comisión.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Exministra Trinidad Steinert

    Durante la mañana de este lunes, la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert se excusó de asistir a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que revisa su gestión durante su paso por el gobierno de José Antonio Kast.

    La otrora secretaria de Estado comunicó su inasistencia mediante un correo electrónico, según se informó en la ocasión.

    Dado que esta es la tercera vez que la exministra se excusa de asistir a la comisión, los diputados acordaron solicitarle que proponga una fecha con el fin de que se concrete su visita.

    “Vamos a oficiar y volver a invitar, tal como lo acordáramos en su oportunidad, a la exministra, Trinidad Steinert, para que ella fije el día y hora en que es posible asistir, ya que en tres ocasiones por motivos personales atendibles, por cierto, ella no ha podido comparecer”, sostuvo el diputado Raúl Leiva, presidente de la comisión investigadora.

    Asimismo, agregó que “lo mismo vamos a hacer con la exdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, para que ella nos proponga un par de fechas alternativas a fin de poder participar”.

    Cabe recordar que el pasado 17 de agosto la exministra de seguridad se excusó de asistir a la comisión, lo que obligó a suspender la sesión. Tras esto, el pasado 31 de agosto, la ministra volvió a excusarse de asistir a la comisión.

    Más sobre:Trinidad SteinertComisión Especial InvestigadoraGobiernoCámara de Diputados

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