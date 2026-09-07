Ministro Arrau y antesala del 11 de septiembre: “Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, pero otra cosa es la violencia”

Durante la mañana de este lunes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a los preparativos en materia de seguridad para el 11 de septiembre, realizando un llamado a diferenciar las manifestaciones pacíficas de los hechos de violencia.

“El llamado a la sociedad, a todo el mundo, es separar las cosas. Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, en fin, pero otra cosa es la violencia, otra cosa es atacar cuarteles policiales”, señaló apuntando que en horas de la noche ya ocurrió un incidente.

Es así como añadió que “Carabineros va a estar preparados, Policía de Investigaciones va a estar preparado, Gendarmería va a estar preparado, a hacer frente a potenciales actos violentos, ataques, perpetrados por delincuentes”.

“Y las personas que quieran conmemorar, manifestar, hacer reivindicaciones políticas o culturales de una u otra índole, que la hagan. Pero yo hago el llamado a la sociedad, a los medios, a no confundir el legítimo derecho a manifestarse, a expresarse, con los delincuentes y las personas violentas”, señaló.

En esa línea, el ministro indicó que se están trabajando planes operativos y de contingencia.

En la ocasión, el ministro también abordó los recientes casos de vehículos a exceso de velocidad en la capital y la proximidad de las Fiestas Patrias apuntando que se realizará un refuerzo en los controles de tránsito.

“Vamos a estar fiscalizando más que nunca”, señaló Arrau, agregando que “todas las semanas se detienen personas por conducción temeraria a estas velocidades porque estamos fiscalizando y apretando más. Eso lo vamos a seguir haciendo, sin importar el sector de la capital que sea”.

Balance seguridad y romería al Cementerio General

Como es habitual el ministro además realizó un balance en materia de seguridad dando a conocer que al 30 de agosto se han incautado 95.414 kilos de droga, durante el 2026.

Según señaló, esto representa un 64,4% más que lo incautado durante el mismo periodo durante el año 2025.

“Esto es gracias al esfuerzo de las policías. Hoy día tenemos las mismas leyes que teníamos hace un año respecto a esto. Pero las policías, el Ministerio Público han hecho un trabajo notable. Estar atentos en las rutas, sobre todo en las rutas de la zona norte de nuestro país”, mencionó.

Asimismo, respecto a la romería al Cementerio General, el ministro señaló que “nuevamente tenemos que ver que hay violencia”, enfatizando que “hubo más incidentes que el año pasado en cuanto a escaramuzas y daños”.

De acuerdo con el balance entregado por Arrau, durante la jornada se registraron 50 incidentes, frente a los 32 contabilizados el año pasado.

Es así como informó que el subdirector del Cementerio General resultó lesionado tras ser agredido mientras trabajaba.

“Son delincuentes, delincuentes violentos, que tiran bombas incendiarias y piedras contra otras personas, Carabineros o civiles, no son manifestantes, son delincuentes desadaptados”, expresó.

Finalmente mencionó que “esperamos una condena transversal de toda la sociedad en términos generales de estas personas que se escudan en otro tipo de actos para generar daño y violencia, alterando la paz, la ley, el respeto a las normas que todos los chilenos buscamos”.