Minsal designa a Fernanda Robles como la nueva seremi de la Región de Los Lagos

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció esta jornada que designó a Fernanda Robles Inostroza, nutricionista y magíster en Salud Pública y en Gerencia Pública, como nueva seremi de Salud de la Región de Los Lagos.

La designación ocurre a casi un mes de que el Minsal solicitara la renuncia de la anterior seremi, Evelyn Bintrup, quien enfrentaba nueve denuncias por ley Karin durante los cerca de cinco meses que ejerció en el cargo.

Según destacaron desde la cartera, la nueva autoridad sanitaria cuenta “con una sólida trayectoria” en gestión pública y salud, con foco en estrategias sanitarias regionales.

Nutricionista de la Universidad del Desarrollo, Robles es magíster en Salud Pública con mención en Promoción de la Salud y Estilos de Vida Saludable de la Universidad Adventista de Chile, y magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Católica del Norte.

Cuenta, además, con diplomados en Gestión de Organizaciones de Salud Públicas y Privadas de la Universidad de los Andes, y en Promoción de la Salud y Calidad de Vida del INTA de la Universidad de Chile, entre otras capacitaciones en gestión, calidad y seguridad del paciente.

Anteriormente trabajó como profesional de la Seremi de Salud Ñuble, ocupando distintos cargos, como encargada regional de la Unidad de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, encargada regional de la Estrategia Cuadrillas Sanitarias, encargada Regional de la Unidad Estrategia Testeo, Trazabilidad y Aislamiento SARS-CoV-2, y encargada regional del Programa de Salud Cardiovascular, entre otras funciones vinculadas a la gestión GES.

Asimismo, la nueva autoridad también trabajó en la Municipalidad de Bulnes, y como profesional en la entonces Intendencia Regional de Ñuble y la Cámara de Diputadas y Diputados.

También se desempeño como docente del Programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad Adventista de Chile, además de ejercer como relatora y docente en diversas instituciones nacionales e internacionales, incluyendo capacitaciones en Brasil, Paraguay y México.

Cuenta también con una publicación científica sobre tendencias de depresión y licencia médica psiquiátrica en la Región de Ñuble.