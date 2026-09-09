Deja atrás su etapa en Auxerre: Francisco Sierralta tiene nuevo club en Europa

Francisco Sierralta pasa de Francia a Polonia. El defensor chileno fue anunciado como nuevo jugador del Piast Gliwice. Llega en condición de préstamo desde el Auxerre de la Ligue 1.

El futbolista de 29 años permanecerá en el conjunto polaco hasta el final de la presente temporada. Su nuevo equipo marcha actualmente en el sexto lugar de la Ekstraklasa, con 10 puntos en siete fechas. El club comenzó la liga local con tres derrotas en cuatro encuentros, pero ya consiguió encadenar tres partidos sin perder.

En sus dos últimas presentaciones, Piast Gliwice consiguió victorias por 2-0 ante Motor Lublin como visitante y por 3-0 frente a GKS Katowice. El próximo partido será este sábado, cuando visite a Radomiak Radom.

El objetivo de Sierralta será volver a sumar minutos después de una última campaña en Francia en la que perdió espacio en la consideración del técnico Christophe Pélissier. Para este año tampoco estaba siendo tomado en cuenta por Will Still, nuevo entrenador del cuadro galo.

Su última participación con Auxerre se produjo el 21 de diciembre de 2025, cuando fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota por 2-1 ante Mónaco, por la Copa de Francia. Antes de ese encuentro, había jugado por última vez en la Ligue 1 el 9 de noviembre, en el empate frente a Angers.

Sierralta llegó a Auxerre en 2025 después de su paso por Inglaterra, donde defendió al Watford tanto en la Championship como en la Premier League. En su carrera también registra experiencia en Italia, por sus pasos por Udinese, Parma y Empoli.

A comienzos de enero, el defensor sufrió un desgarro muscular que lo mantuvo varias semanas fuera de los entrenamientos. Su regreso a las convocatorias se produjo en marzo. Sin embargo, no volvió a ingresar al campo de juego.

De esta manera, Sierralta afrontará una nueva etapa de su carrera en Polonia. El defensor formado en Universidad Católica también buscará mantener presencia en la selección chilena. Su última aparición fue este año, el 9 de junio, en el triunfo por 2-1 sobre República Democrática del Congo. En total, tiene 20 partidos por la Roja.