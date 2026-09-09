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    Otra baja para Daniel Garnero: Eugenio Mena es operado de los meniscos y estará fuera por un mes en la UC

    El lateral izquierdo sufrió una lesión en los meniscos durante el último entrenamiento antes del duelo ante Everton. Será intervenido este miércoles.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Otra baja para Daniel Garnero: Eugenio Mena será operado y se suma a la larga lista de lesionados en la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La UC suma una nueva baja a su plantel. Eugenio Mena sufrió una lesión en la rodilla derecha y fue operado este miércoles. Estará fuera de las canchas por más de un mes.

    “Eugenio Mena, fue sometido la tarde de este miércoles 09 de septiembre a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha, la cual fue realizada por el traumatólogo del plantel, doctor Julio Espinosa F. en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo”, dio a conocer Cruzados. “La cirugía resultó exitosa y el jugador iniciará una fase de recuperación”, añade.

    La situación se produjo durante el último entrenamiento previo al partido frente a Everton (victoria 1-0 de Universidad Católica, gol de Fernando Zampedri). En primera instancia, la molestia fue considerada como un esguince producto de una torsión en la rodilla. Sin embargo, los exámenes posteriores determinaron que el problema era de mayor consideración y que el lateral izquierdo deberá pasar por el quirófano.

    Mena fue intervenido del menisco medial. De acuerdo con los plazos que se manejan inicialmente, su recuperación demandará más de un mes, por lo que quedará fuera de una parte importante del calendario de la UC durante las próximas semanas en plena lucha por el Chile 2 y cuando vienen las fases finales de la Copa Chile para el plantel que dirige Daniel Garnero. Es probable que recién se pueda reincorporar a los últimos partidos de la temporada.

    Mena, en el último partido que disputó, ante O'Higgins. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    De esta forma, la baja del exseleccionado chileno se suma a una lista que ya tiene varios nombres. Actualmente, Universidad Católica también cuenta con Darío Melo, Tomás Asta-Buruaga, Juan Ignacio Díaz, Jeffrey Sekgota, Gary Medel, Juan Francisco Rossel y Diego Valencia fuera de competencia por distintas lesiones. Además, Justo Giani está jugando con una dolencia.

    La lesión de Mena llega además en un momento particular para el jugador. El carrilero finaliza su contrato con Universidad Católica a fin de año, por lo que esta situación también afecta el eventual cierre de su etapa con el conjunto de San Carlos de Apoquindo. El lateral ha sido una de las alternativas más utilizadas por el técnico argentino para ocupar el sector izquierdo de la defensa. Aunque también ha sido suplente en momentos específicos del curso actual.

    Ante su ausencia, la UC cuenta con Cristián Cuevas y Nicolás L’Huillier como opciones para cubrir esa posición. El Cimbi jugó como lateral izquierdo en la victoria del elenco estudiantil en Viña del Mar ante Everton.

    En tanto, en conferencia de prensa, Agustín García Basso abordó la lucha por el título. Más allá de la diferencia de 14 unidades con Colo Colo, el defensor sigue ilusionado con alcanzar al Cacique.

    Sabemos que por ahí Colo Colo sacó una gran diferencia, pero las matemáticas dan; quieran o no, nunca se sabe que puede llegar a pasar“, lanzó.

    “Obviamente que hoy se está hablando mucho del Chile 2, que es lo que te permite entrar a la Copa Libertadores directamente y de esta diferencia con Colo Colo, que ya muchos ya lo dan por hecho, pero yo tengo la fe y la esperanza de que es posible y vamos a luchar por ello”, agregó.

    Sin embargo, reconoció que es clave que el equipo de Daniel Garnero siga por la senda del triunfo. Más cuando este fin de semana se miden ante Palestino, un rival directo en la parte alta de la Liga de Primera. Eso sí manifestó que el equipo está enfocado en lo que puede hacer partido a partido. “Mientras tanto nosotros ganemos, no me gusta mirar mucho para el lado. Soy consciente de eso. Yo pienso que uno tiene que ir en busca de sus triunfos. Si nosotros vamos ganando, no tenemos que mirar ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado, complementó.

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