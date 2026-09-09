Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reapareció públicamente este miércoles, luego de haberse excusado en tres ocasiones de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la gestión durante su paso por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Steinert asistió como oyente al lanzamiento del estudio “Identidad y Cohesión Nacional: Una invitación a reflexionar sobre lo que nos une”, organizado por AthenaLab, y que se realiza en el Centro Cultural La Moneda ,en la comuna de Santiago.

A su salida del lugar, la ministra evitó realizar declaraciones señalando: “Este no es el momento”.

El encuentro durante la jornada contó con la participación del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de John Griffiths, Aldo Cassinelli, Mariana Aylwin y Juan Luis Ossa.

La aparición de Steinert se produce luego de que la exsecretaria de Estado se excusara el pasado lunes de asistir, por tercera vez, a la comisión investigadora de la Cámara.

Tras las reiteradas citaciones fallidas, los diputados acordaron solicitarle que proponga una fecha con el fin de que se concrete su visita.