Mirosevic critica decisión de Kast de no conmemorar el 11 de septiembre: “Lamento que se rompa una tradición republicana”

Para hoy viernes 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 53 años del golpe de Estado, el Presidente José Antonio Kast decidió romper la tradición que los mandatarios venían siguiendo desde el retorno a la democracia y no realizó un acto oficial en conmemoración.

En vez de eso, decidió visitar la Región de Los Ríos.

Consultado al respecto de esta decisión esta jornada, el senador Vlado Mirosevic (PL) manifestó que “no le sorprendía”, sin embargo indicó que sí la lamentaba.

“No me sorprende porque todos conocemos cuál es la posición del Presidente Kast en este tema, y lamento que se rompa una tradición republicana en el genuino sentido de la palabra”, indicó en entrevista con Radio Agricultura. Esto, ya que todos los presidentes desde el regreso a la democracia habían conmemorado la fecha.

Y en esto, añadió, “uno podría destacar que, por ejemplo, Sebastián Piñera, que pertenecía a una coalición distinta, siempre fue en esto bastante republicano en el hecho de establecer conmemoraciones, y tener un discurso de unidad con el país, de memoria, y de sanar ciertas heridas, y de respeto a los derechos humanos”.

“Bueno, lamentablemente hoy día no vemos eso, pero la verdad no me sorprende, todos sabíamos que era lo más probable”, señaló.

En esta línea, Mirosevic también apuntó a la importancia de una conmemoración.

“Mirando la tradición republicana, desde el Presidente Aylwin en adelante, siempre se mantuvo una conmemoración que tiene por objeto, básicamente, la memoria. Definir nuevamente como un compromiso incondicional, el respeto a los derechos humanos, a la democracia, el nunca más, que nunca más vuelva a suceder eso, que se bombardee La Moneda, que se bombardee la bandera de Chile, nunca más ese desencuentro entre los chilenos”, señaló.

Esto, “no es desde un discurso partisano, sino que desde un discurso de Estado, en el sentido de cuidar la democracia, cuidar los derechos humanos, eso es algo que siempre tenemos que estar recordando”.