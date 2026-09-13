Operativo permite recuperar más de 6 toneladas de carne robada: detienen a 13 personas tras seguimiento en tres comunas de Santiago

Una investigación conjunta entre la Fiscalía Centro Norte y el Departamento OS9 de Carabineros permitió detener a 13 personas y recuperar más de seis toneladas de carne que formaban parte de un cargamento sustraído el pasado martes 8 de septiembre desde un camión que circulaba por la comuna de Lampa.

El procedimiento se inició luego de un robo con intimidación al conductor de un camión que transportaba más de 24 toneladas de carne proveniente de Paraguay, carga que había ingresado a Chile a través del Paso Los Libertadores.

Según explicó el fiscal Felipe Olivarí, el vehículo fue interceptado en Lampa por un grupo de individuos que intimidó al conductor, lo retuvo durante varias horas y posteriormente sustrajo el camión.

Las primeras diligencias permitieron ubicar parte de la carga y detener a integrantes del grupo que habría participado directamente en el robo.

A partir de ese procedimiento, la Fiscalía instruyó al OS9 continuar las pesquisas para determinar dónde había sido trasladada la mercadería y establecer la eventual participación de otras personas en su comercialización.

Seguimiento de la carne robada

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, las diligencias permitieron seguir distintas pistas sobre el destino de la carga.

Una de ellas surgió luego de que la propia víctima advirtiera que parte de la carne estaba siendo ofrecida mediante Facebook en la comuna de Cerro Navia.

Carabineros concurrió al lugar y logró recuperar aproximadamente 30 kilos de productos.

En ese procedimiento fueron detenidas dos personas por el delito de receptación. Según el fiscal Olivarí, los individuos señalaron que habían adquirido la carne en un domicilio ubicado en Renca.

Con esos antecedentes, la Fiscalía solicitó una orden judicial de entrada y registro para un inmueble de esa comuna. El procedimiento permitió detener a otras dos personas y recuperar cerca de 60 kilos de carne.

No obstante, las declaraciones obtenidas durante esas diligencias condujeron posteriormente a los investigadores hasta un galpón ubicado en calle México, en Recoleta, donde se presumía que permanecía una parte considerable del cargamento.

Con la respectiva orden judicial autorizada por un tribunal, personal del OS9 ingresó durante esta jornada a un frigorífico y encontró varias toneladas de cajas con carne que corresponderían a la carga sustraída.

En el lugar fueron detenidos dos hombres adultos, correspondiente al propietario del recinto y el encargado del frigorífico donde se encontraba almacenada la mercadería.

Más de 6.000 kilos recuperados

Al respecto, el coronel Cristian Candia, de la Dirección Control Drogas e Investigación Criminal, detalló que “en este caso puntual, se logró con la cooperación de las víctimas, la recuperación de más de 6 toneladas de carne y la detención de 13 personas. Toda la línea, principalmente quienes comercializaban y quienes distribuían todos estos elementos, en la comuna de Cerro Navia, de Renca y de Recoleta”.

En tanto, el fiscal Olivarí precisó que no todos los detenidos tendrían el mismo nivel de participación. Mientras las primeras detenciones correspondieron a personas que, según los antecedentes investigativos, estarían vinculadas directamente con la sustracción del camión, otras fueron arrestadas posteriormente por su presunta participación en la adquisición o comercialización de la carne.

“Hay que dejar claro de que la totalidad de las personas detenidas no es que formen parte de esta banda”, afirmó el persecutor, quien explicó que algunas personas habrían adquirido los productos a un precio inferior al habitual, con conocimiento o eventual conocimiento de su procedencia ilícita.

En el caso del frigorífico de Recoleta, remarcó que el recinto arrendaba dependencias a restaurantes y otros locales para almacenar mercadería congelada. El propietario, de nacionalidad chilena, y el encargado del espacio específico donde se encontraba la carne, de nacionalidad ecuatoriana, quedaron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de receptación.

Investigación por robo con intimidación

El delito que dio origen a la investigación corresponde a un robo con intimidación calificado por la retención de la víctima, debido a que el conductor habría sido mantenido contra su voluntad durante varias horas después de la interceptación del camión.

“Estaríamos hablando de la figura calificada del robo con intimidación y con retención de víctima, que tiene una pena, por lo tanto, mucho más grave, que va incluso de los 10 años hasta los 20 años (de cárcel)”, explicó el fiscal.

Según la Fiscalía, el valor de la mercadería recuperada fue estimado preliminarmente por la víctima en aproximadamente $85 millones.

En el mismo tenor, el coronel Candia sostuvo que la investigación permitió identificar distintos niveles asociados al traslado y comercialización de la carga.

“El operativo permitió la desarticulación de una organización criminal dedicada principalmente al robo con intimidación a camiones de carga”, afirmó.

El oficial agregó que la investigación permitió abordar la cadena posterior al robo, incluyendo a quienes “comercializaban y quienes distribuían” los productos en Cerro Navia, Renca y Recoleta.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para las respectivas diligencias y controles de detención.