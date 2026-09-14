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    Alerta cruzada: Fernando Zampedri queda en observación en la UC

    En el equipo de la precordillera están preocupados por el tobillo del goleador. Sin embargo, el Toro se retiró caminando del estadio de La Cisterna, sin ningún tipo de ayuda, tras vencer a Palestino. Mientras el ariete se someterá exámenes, el equipo retornará el próximo miércoles a las prácticas.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    En Universidad Católica están en alerta. Fernando Zampedri, el goleador histórico del equipo de la precordillera, tuvo que salir reemplazado a los 88′ tras sufrir un pisotón en el tobillo derecho del defensor de Palestino, Enzo Roco.

    No fue una falta común y corriente. El Toro gritó de dolor y tuvo que salir reemplazado en camilla. A esa altura, la alegría de vencer a Palestino por 3-2, y seguir en la lucha por conseguir el cupo 2 de la Copa Libertadores, poco importaba frente al temor que generó la dura entrada contra el capitán cruzado.

    “Lo de Fernando es una locura. El ruido que se escuchó. Ojalá que no sea grave, pero no cobraron nada”, fue la primera queja de Daniel Garnero, el técnico de la UC.

    Los médicos del club atendieron de inmediato al ariete que ya registra 25 goles en el presente torneo nacional. Saben que su presencia es clave de cara a los desafíos que se aproximan.

    Con el pasar de los minutos, sin embargo, desde el club advierten que el delantero evidenció una mejoría evidente. Incluso, se retiró caminando del estadio de La Cisterna, sin ningún tipo de ayuda. Durante las próximas horas, será nuevamente evaluado y se le realizarán exámenes para descartar una lesión que implique una para obligatorio.

    “A Fer (Zampedri) lo vi bien. Obviamente está adolorido, estaba con hielo, pero se hará estudios. El panorama es de un poco más de tranquilidad. Ojalá que no sea nada y quede solo en el golpe”, adelantó el defensor Agustín García Basso.

    De momento, el plantel tiene libre hasta el miércoles. En el calendario del equipo precordillerano no aparece ningún duelo hasta el próximo 23 de septiembre, en el que los cruzados visitarán a Unión La Calera, por la Copa Chile.

    Más sobre:Fernando ZampedriUCLesión

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