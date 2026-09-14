Kaiser por embajador Judd: “Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las tensiones que ha tenido la Cancillería con Argentina y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Hace unos días, Judd señaló que existirían antecedentes de inteligencia que vincularían el estallido social de 2019 con “organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

Tras sostener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el embajador retrocedió en sus dichos y reconoció que su tesis venía de “fuentes abiertas”.

En ese marco, varios sectores salieron a reprochar que el embajador se refiriera a temas de la política interna del país.

En esa línea, Kaiser, en diálogo con Tele13 Radio, señaló: “Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”.

El timonel del PNL aseguró que si hubiese estado en el gobierno habría tomado acciones, aunque no habría hecho lo mismo que haría con cuba.

Según expuso, “Cuba también anda interviniendo en nuestros asuntos internos desde hace más de 60 o 70 años. Y yo creo que el Presidente de la República debería cortar relaciones”, sostuvo.

Eso sí, recalcó que no haría eso con Estado Unidos. “Porque Estados Unidos es Estados Unidos”.

En ese sentido, señaló que, a su parecer, “la Cancillería ha seguido el camino que corresponde en esta materia”.

Respecto a las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, quien también se refirió a la política interna del país, Kaiser indicó: “Creo que hay un tema que es debatible ahí, sin duda ”.

No obstante, el exdiputado señaló que desde Chile “nos referimos muchas veces a la política interior argentina también. En el sentido, no hemos sido especialmente delicados”.

En detalle, acusó que el expresidente Gabriel Boric habría incurrido en esa práctica “en su momento, respecto a la elección sobre Milei. Tampoco fue especialmente recatado”.

“En el sentido, creo que no nos quedamos debiendo nada”, sostuvo.