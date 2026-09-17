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    El desempeño del segmento hotelero en los resultados de Ingevec, el grupo Angelini y la familia Lecaros Menéndez

    Inversiones y Rentas, filial de Ingevec que opera 11 hoteles Ibis en Chile y Perú reportó un incremento en sus ingresos, al igual que A3 Property Investments, en la que los Angelini tienen una participación.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    En torno a 500 empresas entregaron a la CMF sus estados financieros correspondientes a segundo trimestre de este 2026, lo que involucró desde el retail a las concesionarias de clubes deportivos. Dentro de ese amplio espectro se encuentran tres compañías que invierten o tienen por filiales sociedades que participan en el negocio hotelero, y que suman 31 hoteles.

    Una de esas firmas es Duncan Fox, controlada por la familia Lecaros Menéndez con un 65,8%.

    De dicha sociedad pende la filial Talbot Hotels, que opera en la actualidad siete hoteles en Chile, uno en Buenos Aires, otro en Lima y uno en Orlando, Florida. Entre enero y junio reportó ganancias por $5.715 millones, por debajo de los $6.330 millones del mismo periodo de 2025.

    En su análisis razonado, la compañía detalló que la filial mantiene vigentes contratos de franquicia con Intercontinental Hotels Group y con Hyatt Franchising Latin America, “lo que permite operar con altos estándares de calidad bajo las marcas Hyatt Centric, Holiday Inn y Holiday Inn Express”.

    Al 30 de junio de 2026, la ocupación y tarifas registraron una disminución del 3,5% en comparación con junio de 2025 y un incremento de un 5,3% respecto del año 2024.

    Los ingresos del segmento hotelería representan al 30 de junio de 2026 un 15,62% de Duncan Fox. En sus estados financieros reveló que la facturación de las operaciones en Chile cayó de $19.047 millones a $18.262 millones entre 2025 y 2026, mientras en Perú bajó desde $10.424 millones a $2.167 millones. En tanto, en Argentina se registró una fuerte alza de 334,9% hasta los $7.990 millones.

    En conjunto, que los ingresos del segmento por actividades ordinarias llegaron a $28.420 millones, por debajo de los $31.308 millones de 2025.

    Los hoteles de Angelini

    Inversiones Siemel es la sociedad de inversiones controlada por la familia Angelini con un 82,39%. Dicha firma posee el 24,3% de A3 Property Investments, empresa dedicada a la explotación por cuenta propia o de terceros, de los negocios de hotelería, turismo, restaurante, apart hotel y otros fines. Su portafolio cuenta con 10 hoteles, de los cuales 4 se encuentran en Chile, 3 en Perú, 2 en Colombia y 1 en EEUU.

    Al cierre del primer semestre, la filial registró ingresos por ventas por $ 22.612 millones, lo que representa un aumento de 8% con respecto al mismo periodo del año 2025, “fundamentado principalmente por un crecimiento en Miami y en menor medida en Colombia”, destacó en su análisis razonado.

    A la fecha, la tasa de ocupación llegó a 71% y la tarifa promedio asciende a $ 126 mil, en comparación a 71% y $ 122 mil del mismo periodo del año anterior.

    En su análisis razonado, detalló que la ganancia bruta llegó a $ 20.692 millones, lo que representa un aumento de 9% con respecto al mismo periodo del año 2025. La distribución de la ganancia bruta por país fue de $7.766 millones en Chile, $6.572 millones en EEYY, $4.755 millones en Perú, y $1.600 millones en Colombia.

    A la vez, explicó que en la filial se produjo “un aumento en los gastos de administración de $ 584 millones, explicado principalmente por un aumento de $ 445 millones en los fees pagados a Accor”.

    Respecto del resultado final, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de llegó a$ 3.661 millones, comparado con una ganancia de $ 4.055 millones del mismo periodo del año anterior.

    Los Ibis Ingevec

    A través de la sociedad Inversiones y Rentas, la constructora Ingevec - controlada en un 8,45% por un grupo de siete accionistas- opera 11 hoteles Ibis tanto en Chile (8) como en Perú (3), en alianza con la cadena Accor.

    En su análisis razonado, la firma detalló que a junio de este año la ocupación consolidada llegó a 68%, un incremento de 4 puntos porcentuales respecto al 2025. En Chile la tasa se ubicó en 70%, un alza de 3 puntos porcentuales, y en Perú llegó a 62% tras subir 4 puntos.

    “El segmento registró una utilidad neta de $ 724 millones, superior en un 16,% año contra año. El crecimiento se explica por el mayor nivel de actividad de los hoteles: la mejora en ocupación de la cartera elevó los ingresos un 4,8%, frente a costos que crecieron solo 2,5%, lo que llevó el ebitda proporcional a aumentar un 8,3% y el resultado por participación en asociadas un 20,7%”, dijo en su análisis razonado.

    A junio de 2026, los ingresos del segmento se expandieron 4,8% hasta los $4.794 millones, mientras que el ebitda avanzó 8,3% a $1.560 millones.

    “El crecimiento de los ingresos se explica principalmente por la mejora en la ocupación”, detalló la empresa.

    Más sobre:Resultados de EmpresasIngevecDuncan FoxSiemel

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