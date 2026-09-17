El desempeño del segmento hotelero en los resultados de Ingevec, el grupo Angelini y la familia Lecaros Menéndez
Inversiones y Rentas, filial de Ingevec que opera 11 hoteles Ibis en Chile y Perú reportó un incremento en sus ingresos, al igual que A3 Property Investments, en la que los Angelini tienen una participación.
En torno a 500 empresas entregaron a la CMF sus estados financieros correspondientes a segundo trimestre de este 2026, lo que involucró desde el retail a las concesionarias de clubes deportivos. Dentro de ese amplio espectro se encuentran tres compañías que invierten o tienen por filiales sociedades que participan en el negocio hotelero, y que suman 31 hoteles.
Una de esas firmas es Duncan Fox, controlada por la familia Lecaros Menéndez con un 65,8%.
De dicha sociedad pende la filial Talbot Hotels, que opera en la actualidad siete hoteles en Chile, uno en Buenos Aires, otro en Lima y uno en Orlando, Florida. Entre enero y junio reportó ganancias por $5.715 millones, por debajo de los $6.330 millones del mismo periodo de 2025.
En su análisis razonado, la compañía detalló que la filial mantiene vigentes contratos de franquicia con Intercontinental Hotels Group y con Hyatt Franchising Latin America, “lo que permite operar con altos estándares de calidad bajo las marcas Hyatt Centric, Holiday Inn y Holiday Inn Express”.
Al 30 de junio de 2026, la ocupación y tarifas registraron una disminución del 3,5% en comparación con junio de 2025 y un incremento de un 5,3% respecto del año 2024.
Los ingresos del segmento hotelería representan al 30 de junio de 2026 un 15,62% de Duncan Fox. En sus estados financieros reveló que la facturación de las operaciones en Chile cayó de $19.047 millones a $18.262 millones entre 2025 y 2026, mientras en Perú bajó desde $10.424 millones a $2.167 millones. En tanto, en Argentina se registró una fuerte alza de 334,9% hasta los $7.990 millones.
En conjunto, que los ingresos del segmento por actividades ordinarias llegaron a $28.420 millones, por debajo de los $31.308 millones de 2025.
Los hoteles de Angelini
Inversiones Siemel es la sociedad de inversiones controlada por la familia Angelini con un 82,39%. Dicha firma posee el 24,3% de A3 Property Investments, empresa dedicada a la explotación por cuenta propia o de terceros, de los negocios de hotelería, turismo, restaurante, apart hotel y otros fines. Su portafolio cuenta con 10 hoteles, de los cuales 4 se encuentran en Chile, 3 en Perú, 2 en Colombia y 1 en EEUU.
Al cierre del primer semestre, la filial registró ingresos por ventas por $ 22.612 millones, lo que representa un aumento de 8% con respecto al mismo periodo del año 2025, “fundamentado principalmente por un crecimiento en Miami y en menor medida en Colombia”, destacó en su análisis razonado.
A la fecha, la tasa de ocupación llegó a 71% y la tarifa promedio asciende a $ 126 mil, en comparación a 71% y $ 122 mil del mismo periodo del año anterior.
En su análisis razonado, detalló que la ganancia bruta llegó a $ 20.692 millones, lo que representa un aumento de 9% con respecto al mismo periodo del año 2025. La distribución de la ganancia bruta por país fue de $7.766 millones en Chile, $6.572 millones en EEYY, $4.755 millones en Perú, y $1.600 millones en Colombia.
A la vez, explicó que en la filial se produjo “un aumento en los gastos de administración de $ 584 millones, explicado principalmente por un aumento de $ 445 millones en los fees pagados a Accor”.
Respecto del resultado final, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de llegó a$ 3.661 millones, comparado con una ganancia de $ 4.055 millones del mismo periodo del año anterior.
Los Ibis Ingevec
A través de la sociedad Inversiones y Rentas, la constructora Ingevec - controlada en un 8,45% por un grupo de siete accionistas- opera 11 hoteles Ibis tanto en Chile (8) como en Perú (3), en alianza con la cadena Accor.
En su análisis razonado, la firma detalló que a junio de este año la ocupación consolidada llegó a 68%, un incremento de 4 puntos porcentuales respecto al 2025. En Chile la tasa se ubicó en 70%, un alza de 3 puntos porcentuales, y en Perú llegó a 62% tras subir 4 puntos.
“El segmento registró una utilidad neta de $ 724 millones, superior en un 16,% año contra año. El crecimiento se explica por el mayor nivel de actividad de los hoteles: la mejora en ocupación de la cartera elevó los ingresos un 4,8%, frente a costos que crecieron solo 2,5%, lo que llevó el ebitda proporcional a aumentar un 8,3% y el resultado por participación en asociadas un 20,7%”, dijo en su análisis razonado.
A junio de 2026, los ingresos del segmento se expandieron 4,8% hasta los $4.794 millones, mientras que el ebitda avanzó 8,3% a $1.560 millones.
“El crecimiento de los ingresos se explica principalmente por la mejora en la ocupación”, detalló la empresa.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.