La cruda autocrítica de Beccacece tras igualar ante Curazao: “No logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano”

Incredulidad en Ecuador. El elenco de Guayas estaba ante la gran chance de ganar terreno en el Grupo E del Mundial 2026 ante la modesta selección de Curazao. Sin embargo, ocurrió lo impensado: en Kansas City, la Tri no pasó del cero frente al combinado isleño y su presencia en la cita planetaria quedó al borde de la cornisa. Solo suma un punto en dos jornadas y, en la fecha final, debe vencer a Alemania para tener chances de clasificar.

El pobre resultado, sumado al deslucido nivel que ha mostrado el cuadro ecuatoriano en Norteamérica, han llenado de dudas al entrenador Sebastián Beccacece. La rabia se viene acumulando desde el debut, donde cayeron en la agonía contra Costa de Marfil. En el estadio, de hecho, se escucharon varias señales de reprobación que pedían directamente su salida del banquillo por estos dos pasos en falso.

Sin embargo, pese a los reproches, el estratega argentino mostró entereza en conferencia de prensa y se aferró a conseguir la clasificación en la última fecha. “Hay que trabajar en ese partido (contra Alemania). Tenemos la posibilidad de conseguir esa victoria y trabajar por ese sueño. Creo que el equipo busca por todos los medios, pero la no concreción genera un contagio de incomodidad. Eso nos está privando de la alegría para la gente y los chicos. Mientras haya chance en el fútbol, la vida siempre me enseñó que hay seguir creyendo. Los desafíos aparecen como oportunidades y es normal sentir esta sensación de dolor y desilución. Pero esto todavía no termina, quedan 100 minutos por delante para conseguir el objetivo”, dijo.

Sebastián Beccacece realizó una potente autocrítica tras la igualdad entre Ecuador y Curazao. Foto: Xinhua News Agency. [e]RICARDO LANDETA

En el trámite del partido, las estadísticas arrojaron un amplio dominio del cuadro de la mitad del mundo. No obstante, demostraron que la falta de eficacia sigue siendo el gran problema en el funcionamiento. Por este motivo, el exdirector técnico de la U y Defensa y Justicia asumió las culpas. “En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Todo lo que pueda decir llega a ser contraproducente, porque teníamos que ganarlo y no lo hicimos. Como líder del grupo soy el principal responsable. Si veo que ellos compiten y se entregan, no puedo reprocharles nada. En ese sentido, le transmito a la gente que la responsabilidad es toda mía y que los jugadores tienen que seguir como lo están haciendo, porque lo intentan por todos los caminos”, agregó.

El estratega prosiguió con el arrepentimiento. “Es normal que la gente sienta decepción y ese sufrimiento. Eso es lo que más me duele. Sé que hacen un esfuerzo; mi familia también estaba ahí. La vida va de esto, de saber atravesar los momentos difíciles. Hay que comprender la incomodidad y el enojo hacia mi persona. Pero mientras haya chances, vamos a dejar todo y vamos a estar unidos como una familia. Nadie dijo que iba a ser fácil y hoy tenemos la posibilidad de ir a ganarle a una selección que nunca le hemos ganado”, puntualizó.

Por último, Beccacece reconoció la animadversión que existe contra su persona y lanzó un potente mensaje. “Si ignoro el resultado sería imprudente, y si ignoro el funcionamiento sería injusto con mis futbolistas. Es una situación que está a la vista: el equipo mereció más en estos dos partidos y no lo obtuvo. Y el responsable de eso soy yo. Sé que es un momento difícil para el pueblo ecuatoriano, todo lo que diga no tiene ningún tipo de importancia. Pero siento la necesidad de agradecerles por el esfuerzo de acompañar. Que siga alimentando la ilusión con la selección, no en mí, sino que en los futbolistas. Por ahí yo no logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano. Lo intenté y lo seguiré intentando. Tengo mucha fe que en el último partido se puede dar lo que merecemos”, cerró.