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    Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: “Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años”

    Según sostuvo en un mensaje a sus seguidores, "ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar".

    Por 
    Europa Press
    Foto: Agencia Andina

    La virtual vencedora de las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, ha dado por ganados los comicios a falta de que finalice el recuento oficial de votos, y ha afirmado que ahora deberá fijarse en el trabajo a realizar de cara a los “próximos cinco años”.

    “Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”, ha afirmado en un mensaje a sus seguidores y los de su partido, Fuerza Popular.

    Con el 99,88% de los votos escrutados, Fujimori sigue al frente con el 50,1% de los respaldos frente al 49,8% de los votos obtenidos por su rival, el candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. De momento, la diferencia es de unos 44.500 votos.

    Así, Fujimori ha señalado que la carrera electoral ya ha concluido, y que viene un periodo de cinco años de trabajo: “Lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar, trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos”. En este sentido, ha expresado su voluntad de dialogar con los sectores que aún desconfían de su figura y ha prometido una gestión que dé prioridad a las obras públicas y la creación de empleo.

    Por otra parte, ha resaltado la labor voluntaria de aquellos que han participado en la supervisión del proceso electoral. “Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica, en las que participaron de manera voluntaria para defender la democracia”, ha manifestado, según ha recogido la emisora RPP.

    “Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, ha apuntado.

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó el jueves de que está previsto que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, celebrada el pasado 7 de junio, sean publicados oficialmente entre el 3 y el 7 de julio. Los jurados electorales especiales ya han comenzado a proclamar los resultados de algunas mesas, un proceso que se alargará durante los próximos días hasta la proclamación oficial.

    Más sobre:PerúKeiko FujimoriEleccionesRoberto Sánchez

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