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    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Se trata del vicepresidente de países Andinos y Chile de la compañía de e-commerce, Alan Meyer, que llegó a la firma en 2014.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    07/10/2025 - ALAN MEYER - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Mercado Libre confirmó la sorpresiva salida del histórico ejecutivo que lidera hasta el momento la compañía en los países de la región Andina, incluyendo Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. El chileno Alan Meyer dejará su cargo a partir del 30 de junio, tras más de 12 años desempeñando distintos cargos en la conocida firma de e-commerce argentina.

    Meyer llegó a la compañía en abril del 2014, como marketplace manager de Chile, mismo año en que Mercado Libre llegó a instalar oficinas en el país. Luego en el 2018 asumió la gerencia general de las operaciones de la firma en Chile. En enero del 2024 asumió el cargo que ocupa actualmente, como vicepresidente de países andinos y Chile.

    El ingeniero civil industria de la Universidad de Chile, fue el primer trabajador de Mercado Libre en Chile, con 27 años. Hoy más, cercano a los 40 años, decidió dejar la compañía. La comunicación oficial de la firma se dará a conocer este viernes, con más detalles respecto al cambio de estructura que vendrá para Mercado Libre.

    Con más de una década en la firma de origen argentino, Alan Meyer impulsó la expansión de la firma en Chile, que hoy tiene más de 3.500 trabajadores, y recientemente se instaló en uno de los edificios más icónicos de la capital: el costanera center.

    “Cambiarse de casa siempre da un poco de nostalgia mezclada con alegría. Los lugares se impregnan de las aventuras y personas que los habitan, y queda la sensación de que algo se acaba para que una nueva historia empiece. Las nuevas oficinas son una manifestación más de lo que venimos haciendo: invertir y creer en Chile, apostar por un futuro aún mejor y crear el espacio para poder construir juntos ese futuro. Es un lugar del que estamos muy orgullosos, diseñado a la altura de lo que buscamos: colaborar, innovar y movernos con la velocidad de una compañía que no para”, fue lo último que comentó Meyer a través de su LinkedIn.

    “Pocos hubieran imaginado lo que hemos hecho hasta ahora. Mucho ha cambiado. Sin embargo lo que viene, será todavía más emocionante. Lo mejor, está llegando”, añadió.

    La compañía además recientemente tuvo un cambio a nivel global. El mayo del 2025 Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, anunció que que dejaría de ser el CEO de la firma a partir de enero de este 2026. Entonces asumió Ariel Szarfsztejn, quien ingresó a Mercado Libre en 2017.

    Más sobre:EjecutivosAlan MeyerMercado Libre

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