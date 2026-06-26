El descargo de Gustavo Alfaro tras empate de Paraguay: “Nos van a dar por muertos, pero estamos acá, vamos a pelear”

Paraguay quedó a un pequeño paso de la segunda ronda del Mundial 2026. El empate sin goles ante Australia deja a la Albirroja con 4 puntos y más de un 99% de opciones de superar la fase grupal, de acuerdo con las estadísticas de los próximos partidos.

Un resultado mezquino, pero útil que de ninguna manera dejó satisfecho a Gustavo Alfaro, técnico del equipo sudamericano, quien destacó las complicaciones que le puso el elenco oceánico.

“Australia es un rival muy complicado, tiene una envergadura física muy fuerte, una capacidad de trabajar en pelotas divididas con una combinación de jugadores con mucha velocidad y buena técnica. Todo eso hacía que nos llevara a nosotros, a Turquía también le hizo un partido incómodo, a Estados Unidos también, más allá de que Estados Unidos tuvo la capacidad de combinar la velocidad y la precisión que es lo que necesitas combinar en este tipo de circunstancias para poder romperlo”, explicó el DT argentino.

Pero el objetivo de los guaraníes está cumplido. Según las palabras del exentrenador de la selección de Ecuador la igualdad no era el resultado que su equipo fue a buscar en esta tercera fecha de la fase grupal.

“Obviamente, a nosotros nos costó, porque no encontrábamos los espacios, porque nos faltaba fluidez para sacar limpia la pelota y precisión en ese aspecto. Tratamos, pero no es el resultado que nosotros queríamos o que esperábamos, pero estamos en la siguiente fase, después de la derrota de Estados Unidos”, advirtió el transandino.

Asimismo, agregó que “después de esa primera derrota contra Estados Unidos todo estaba cuesta arriba. Ahora, por lo menos, podemos seguir participando en la Copa del Mundo, más allá de los rivales que puedan ser difíciles o aparentemente más complicados. Si hubiéramos entrado segundos, tal vez sería diferente, pero lo importante es que seguimos avanzando y ahora debemos recuperar a los jugadores y a plantear lo que viene”.

Las críticas

Pero el entrenador levantó la voz para explicar las diferencias del plantel albirrojo frente al resto de las potencias mundialistas. Sobre todo, cuando analiza la “jerarquía” de sus futbolistas respecto de los rivales.

“No tengo duda de que tenemos buenos jugadores. Pero cuando vos miras las valoraciones de los planteles, te das cuenta de que nosotros, por ahí, por ejemplo, estamos parejos con Australia, pero estamos 4 a 1 con respecto a Turquía, 4 a 1 con respecto a Estados Unidos, y no es porque valen más, es jerarquía. Entonces, ojalá el día de mañana nosotros tengamos jugadores que tengan esos valores, y esos valores te los dan las batallas que vos disputas. Tenemos nada más que tres o cuatro jugadores que juegan en Europa, y los que valen son los que realmente tienen esa jerarquía para cuando tú tienes que tomarte el tiempo, cuando vos tienes que tomarte la pausa, cuando la pelota la das un destino, y eso es jerarquía. Eso es jerarquía, eso no se compra en ninguna parte, eso se adquiere con el tiempo”, dijo el adiestrador.

Asimismo, agregó que “si quieren mirar con una manera recontra crítica a Paraguay, me parece perfecto, porque me parece que la primera autocrítica la hacemos nosotros. Hay que mirarlo Paraguay recontra crítico. Ahora, miremos a los demás, miremos a los demás por dónde van. ¿Por qué clasificaron a seis mundiales de manera seguida? ¿Cómo fueron evolucionando? ¿Cómo estaban el año del mundial pasado y cómo están ahora? Entonces, en ese aspecto, ahí para mí es donde están las preguntas. Nosotros volvimos a mundial después de 16 años, 16 años fuera de la competencia internacional".

Para rematar no dudó en decir que “si quieren criticarme a mí, hablamos de fútbol, no tengo ningún problema, discutimos hasta el cansancio. Si quieren decir que la línea de tres está mal, esto, lo otro, no tengo ningún problema. Entonces yo lo único que digo, ¿saben lo difícil que fue clasificar a la Copa del Mundo? ¿Saben lo difícil que es seguir adelante con los rivales que nosotros tuvimos? Nosotros somos 42 del mundo, jugamos contra rivales que son 16, 20 y 25. De la misma manera que llegamos acá, así también podemos eliminar a un cabeza de serie. Nos van a dar por muertos, pero estamos acá, vamos a pelear y en buena hora. Y lo bueno es que ya estamos clasificados al próximo mundial, no tenemos que pelear”.