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    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    El frío vuelve a la Región Metropolitana este fin de semana largo. Revisa el pronóstico para Santiago, las temperaturas mínimas cercanas a 0°C y la probabilidad de heladas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana. Foto: Nicole Iporre. Modelo: Chanchita.

    Después de un par de días con temperaturas algo más cálidas de lo normal, el frío regresa a Santiago y la Región Metropolitana. Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este fin de semana —e incluso el inicio de la próxima semana— estará dominado por mañanas frías, con mínimas cercanas al cero.

    Las máximas del sábado y domingo también serán moderadas, por lo que el llamado es a abrigarse en capas, especialmente si el plan es salir para disfrutar el fin de semana largo, por el feriado de San Pedro y San Pablo del próximo lunes 29 de junio.

    Así es cómo estará el pronóstico en la RM para los próximos días. También revisamos cuál es la probabilidad de lluvia.

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    Frío pronóstico para la Región Metropolitana

    Según el pronóstico, tanto el sábado 27 como el domingo 28 de junio, los santiaguinos despertarán con mañanas frías, con mínimas que rondarán los 0°C en varios sectores de la RM, mientras que las máximas apenas alcanzarán entre 12°C y 16°C.

    El sábado, el día comenzaría con nubosidad parcial o nublado, según el sector, y se despejaría recién en la noche. El domingo, el cielo estaría despejado al despertar, con posibles heladas en zonas como Colina, Santiago norte, Santiago sur, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

    Si bien el domingo tendrá mínimas más bajas que el día anterior, las máximas estarán levemente más altas, por lo que será un poco más agradable.

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    Pese a la presencia de sol durante algunos momentos del fin de semana, la sensación térmica seguirá siendo baja, especialmente durante las primeras horas del día y después del atardecer.

    Así, quienes tengan actividades al aire libre deberán prepararse para jornadas frías, con ropa de abrigo indispensable durante las mañanas y noches, y es que el fin de semana llega para confirmar la instalación definitiva del invierno en la zona central.

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