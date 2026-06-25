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    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” en la Región Metropolitana desde hoy

    El “veranito de San Juan” cambiará el tiempo en Santiago durante un par de días. Revisa el pronóstico y cuándo vuelven las lluvias a la RM.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” a la Región Metropolitana desde hoy. Foto: ATON.

    Este jueves 25 comienza el “veranito de San Juan”, un fenómeno que no es meteorológico, sino cultural, pero que coincide un año más con una breve alza de las temperaturas a fines de junio. Esta vez, se sentirá con algo de intensidad en la Región Metropolitana, según el pronóstico.

    Mientras que en el sur el sistema frontal ya dejó lluvias, la zona central continuará seca por el resto de la semana. Solo una parte del centro-sur (entre Biobío y Ñuble) podría llegar a tener precipitaciones.

    Pero, ¿cuáles serán los efectos puntuales que dejará el “veranito de San Juan” en la RM? ¿Cuándo retorna el frío invernal? ¿Cuándo podrían volver las lluvias? Esto es lo que dice el pronóstico.

    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” a la Región Metropolitana desde hoy. Foto: ATON.

    Los efectos del “veranito de San Juan” en Santiago

    El principal efecto del “veranito de San Juan” en la Región Metropolitana será un alza en las temperaturas máximas.

    Pero no hay que confiarse: pese a que las máximas rondarán los 20 °C, las mínimas seguirán cercanas al bajo cero. Por ello, la recomendación es mantenerse abrigado por capas, para así estar protegido según la temperatura del día que cambiará rápidamente.

    Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este jueves 25 y el próximo viernes 26 serán días más calurosos, en comparación a los anteriores.

    El jueves 25, el cielo se mantendrá despejado en gran parte de la región desde la madrugada, aunque con heladas durante la mañana. Estas son las temperaturas que se esperan para este día:

    • Colina: mínima 0 °C / máxima 21 °C.
    • Santiago centro: mínima 2 °C / máxima 20 °C.
    • Santiago norte: mínima 0 °C / máxima 21 °C.
    • Santiago oriente: mínima 3 °C / máxima 20 °C.
    • Santiago sur: mínima 0 °C / máxima 20 °C.
    • Santiago poniente: mínima 2 °C / máxima 20 °C.
    • Curacaví: mínima 2 °C / máxima 21 °C.
    • Melipilla: mínima 3 °C / máxima 20 °C.
    • San José de Maipo: mínima 0 °C / máxima 21 °C.
    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” a la Región Metropolitana desde hoy Tendencias / La Tercera

    Ahora, el viernes 26 las mínimas subirán un par de grados, y las máximas seguirán cercanas o sobre los 20 °C. Eso sí, habrá nubosidad parcial, por lo que será algo más frío que el jueves. Estas son las temperaturas para cada sector:

    • Colina: mínima 2 °C / máxima 19 °C.
    • Santiago centro: mínima 4 °C / máxima 18 °C.
    • Santiago norte: mínima 2 °C / máxima 19 °C.
    • Santiago oriente: mínima 5 °C / máxima 18 °C.
    • Santiago sur: mínima 2 °C / máxima 18 °C.
    • Santiago poniente: mínima 4 °C / máxima 18 °C.
    • Curacaví: mínima 4 °C / máxima 17 °C.
    • Melipilla: mínima 5 °C / máxima 16 °C.
    • San José de Maipo: mínima 5 °C / máxima 14 °C.

    Para el fin de semana, las temperaturas máximas volverán a bajar. El sábado será un día nublado y/o cubierto de nubes en gran parte de la RM, y se sentirá una diferencia de al menos 4 o 5 °C, lo que dará por terminado el “veranito de San Juan”.

    Sobre la posibilidad de lluvia, el pronóstico de Meteochile no muestra ninguna probabilidad hasta finalizar la semana, el domingo 28. Según distintos meteorólogos, junio cerrará como un mes históricamente seco en el sector.

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