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    Con la mente en Bosnia y Herzegovina: Turquía sorprende a un alternativo Estados Unidos y se va del Mundial con un triunfo

    Los euroasiáticos consiguieron una agónica victoria ante los anfitriones y sumaron su único punto en su despedida del Mundial. En tanto, los norteamericanos avanzaron como líderes del Grupo D y se medirán con los balcánicos en dieciseisavos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Turquía y Estados Unidos igualaron en el cierre del Grupo D. Foto: Xinhua/Bai Xuefei.

    En el cierre del Grupo D, el SoFi Stadium de Los Ángeles albergó un duelo prácticamente sin trascendencia en lo deportivo. Su relevancia fue únicamente estadística. En ese sentido, una eliminada Turquía sorprendió al alternativo equipo de Estados Unidos y se impuso por 3-2, cerrando su participación en el Mundial 2026 con un triunfo.

    Los norteamericanos afrontaron el último encuentro de la fase de grupos con la tranquilidad de tener el primer puesto asegurado. Por ende, Mauricio Pochettino privilegió el descanso y alineó una oncena alternativa.

    En contraste, Turquía se plantó tras su desilusionante y breve paso por la Copa del Mundo. Ya fuera de toda competencia, jugaron por el honor, para maquillar el fracaso de los dirigidos por Vincenzo Montella.

    Un entretenido empate

    Pese a jugar con el equipo suplente, la selección de Estados Unidos impuso sus condiciones en el comienzo, las mismas que la hicieron brillar en sus primeros duelos. Lo hizo ante un alicaído elenco turco, que salió a especular y prácticamente a jugar por jugar.

    De hecho, los norteamericanos se pusieron en ventaja en el minuto 3. Auston Trusty, que ya había avisado en un tiro de esquina, anotó tras otro córner.

    El tanto le sirvió a los euroasiáticos para salir del letargo. Se acomodaron en el campo después del remezón y reaccionaron con un gol de Arda Güler (10′), que sería la gran figura del encuentro. Las acciones se igualaron en el trámite, aunque Estados Unidos generó más profundidad mediante transiciones rápidas.

    No obstante, el gol vino de la otra vereda. Yildiz y Güler se juntaron por la izquierda y Orkun Kökçü puso en ventaja a los turcos, que se animaron. El elenco euroasiático creció y tomó confianza, terminando mejor el primer tiempo.

    Ya en el complemento, los anfitriones iniciaron de mejor manera y consiguieron un rápido empate. Sebastian Berhalter (49′) sacó un potente remate desde el borde del área para igualar las acciones.

    Ambos elencos tuvieron opciones para quedarse con la victoria, pero finalmente Turquía selló una agónico triunfo gracias a un tanto de Kaan Ayhan, en el octavo minuto de descuento, sorprendiendo a los estadounidenses.

    Horas antes el encuentro se confirmó el rival de Estados Unidos en los dieciseisavos de final del Mundial. Los anfitriones se medirán con Bosnia y Herzegovina el miércoles 1 de julio, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de Estados UnidosSelección de Turquía

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