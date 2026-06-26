Estados Unidos: cierra el “Alcatraz de los caimanes” de Florida a menos de un año de su inauguración

Donald Trump durante su visita al denominado “Alcatraz de los caimanes” en Florida. Foto: Archivo.

El controvertido centro de detención de inmigrantes de Florida, Estados Unidos, conocido como “Alligator Alcatraz” o “Alcatraz de los caimanes” -por los reptiles que pueblan la zona pantanosa de los Everglades en que se ubica-, fue cerrado tras casi un año de funcionamiento.

El gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, dio a conocer la noticia luego de que hace poco, en medio de un desalojo justificado del lugar por la llegada de la temporada de tormentas, recordara que el centro tenía originalmente un carácter temporal.

“Creamos Alligator Alcatraz para ayudar a subsanar las deficiencias de la administración Biden en materia de inmigración y reforzar los esfuerzos de la administración Trump para reanudar las operaciones de control migratorio y deportación dentro del país (...) Alligator Alcatraz ha cumplido con esta misión” , señaló DeSantis en redes sociales.

Immigration enforcement has been a state priority since I’ve been governor.



We stood up Alligator Alcatraz to help address the failures of the Biden administration on immigration enforcement and bolster the Trump administration’s efforts to resume interior enforcement and… pic.twitter.com/ZaDDOZeIfr — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 25, 2026

Ante el cierre del recinto, los detenidos que estaban pendientes de ser deportados “han sido trasladados a otras instalaciones federales”, mientras se llevan a cabo los “esfuerzos de desmovilización” en las instalaciones de los Everglades.

Esto después de que las autoridades anunciaran a principios de junio un cierre temporal y trasladaran a los reclusos a otras instalaciones, bajo el argumento de que la temporada de huracanes hacía inseguro mantenerlos en el centro.

El gobernador, que ha citado el control migratorio como “una prioridad estatal” desde su llegada al cargo, destacó la colaboración de su gobierno con las autoridades estatales para “agilizar las deportaciones”, cifrando en casi 30.000 las ejecutadas en relación al “apoyo a las operaciones de detención” proporcionado por Florida.

En cuanto al “Alcatraz de los caimanes”, el dirigente regional cuantificó en 21.000 las deportaciones facilitadas a través de sus instalaciones, como detalló en una rueda de prensa conjunta con el llamado zar de la fronteras, Tom Homan, según recogió el portal de noticias The Hill.

During the Biden border crisis, Florida set the standard for states in protecting citizens from the harmful effects of illegal immigration. Florida has since become a model for states in helping the Trump Administration to apprehend, detain, and deport illegal aliens.



We… pic.twitter.com/KQjnpb84gr — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 25, 2026

Construido en tan solo ocho días en un terreno rodeado por los humedales de los Everglades, infestado de mosquitos y caimanes, el Alligator Alcatraz acaparó la atención nacional el día de su inauguración, cuando DeSantis llevó al presidente Donald Trump a recorrer sus instalaciones

De acuerdo con los registros estatales recogidos por Bloomberg, el funcionamiento diario del recinto de reclusión costaba un millón de dólares.

Durante largo tiempo inmigrantes detenidos, abogados y defensores de derechos civiles lucharon para lograr el cierre de la cárcel, argumentando, entre otras cosas, que los reclusos se encontraban en condiciones precarias.

Otros grupos además cuestionaron su funcionamiento por motivos ambientales, como es el caso de las asociaciones Amigos de los Everglades y Centro para la Diversidad Biológica, cuyo abogado Paul Schwiep indicó en un comunicado que “la administración cree que puede desentenderse del asunto y dejar que otros se encarguen de la limpieza”.

“La ley no les permitirá eludir su responsabilidad”, argumentó, prometiendo solicitar a los tribunales que “garanticen que se aborden por completo los daños ambientales”.