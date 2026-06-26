Hacienda reformulará crédito al empleo: lo focalizará a la industria de exportación de servicios y costo bajará al menos a la mitad

El gobierno logró con lo justo aprobar en general la megarreforma. El miércoles por la tarde la sala del Senado le dio la venia por 26 votos a favor 1 abstención y 23 en contra. Luego de este paso, se abre un plazo para hacer indicaciones hasta el lunes 6 de julio, semana en que la Comisión de Hacienda del Senado retomará la discusión, ahora en particular del proyecto.

Es por ello que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró su apertura a buscar acuerdos con los partidos de la oposición para que la reforma clave de esta administración sea aprobada por más de un voto de diferencia.

Y uno de los temas que más reparos técnicos ha causado es el costo del crédito tributario al empleo. Es por ello que el Hacienda se abrió a reformularlo.

Si bien el miércoles en el seminario “Ley de reconstrucción, en su hora final”, organizado por La Tercera junto a EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial, dijo que esa reformulación apuntaba a “combinarlo con transformación productiva, promoción de servicios de exportación orientados a la exportación de servicios basados en el conocimiento, emulando lo que hacen países como Argentina que compiten con nosotros en este tema”, sostuvo el titular de Hacienda.

En esa misma línea, el secretario de Estado añadió en entrevista con T13 radio que la modificación “no es porque hayamos llegado a la convicción de que no sirve, yo creo que en la herramienta es tremendamente útil, sino que atendiendo a la situación fiscal con que nos encontramos, que demanda a lo mejor una mirada más cauta en esta materia, y dado que este es un instrumento que demanda muchos recursos, probablemente vamos a unir una focalización y creo que he adelantado también un cambio de énfasis en esa materia”.

Fuentes que conocen el proceso, señalan que la idea ahora que se trabaja en Hacienda es que el crédito se focalice solo a trabajadores que se desempeñen en la industria de exportaciones de servicios tanto trabajadores con empleo y nuevos.

El objetivo que tiene el gobierno con este cambio es que esta industria tiene potencial de desarrollo y por ende se necesita generar incentivos para no quedar atrás con la competencia de otros países como Argentina.

En la restructuración también mencionan que habrá una mayor porcentaje del crédito a trabajadores que estén en regiones del país, para impulsar el empleo en las distintas zonas.

Actualmente este crédito tiene un costo fiscal de US$1.400 millones y podría bajar al menos a la mitad. La misma fuente señala que se está en proceso de redacción de esa indicación por lo que falta todavía por afinar detalles.

Actualmente, la propuesta permite a las empresas que tengan contratados trabajadores que ganen entre 7,8 UTM y 12 UTM, obtener un crédito tributario de hasta un 15%, descontado a través de los PPM o del IVA, lo que, en la práctica, les permitiría reducir su tasa de impuesto de primera categoría en unos tres puntos porcentuales.

Con este cambio, el techo de las 12 UTM que son cerca de $860 mil subirá considerablemente a ingresos de sobre el millón de pesos debido a que esa industria contrata a trabajadores más calificados.

En conversación con T13Radio, el jefe de la billetera fiscal también comprometió modificaciones a la invariabilidad tributaria, que hoy en la iniciativa es por 25 años para proyectos desde los US$50 millones.

Se anticipa que el gobierno podría acotar a 20 años esta invariabilidad y subir el monto mínimo para los proyectos. Además, se incluiría el pago de una prima adicional para asegurar el beneficio.

“P robablemente vamos a hacer ajustes de parámetros ahí. De nuevo, sin alterar lo fundamental: lo fundamental son las certezas tributarias futuras”, afirmó la autoridad.

También confirmó cambios en el Sence y tal como se había anticipado se reformular. “Vamos a reintroducir ciertas cosas, como por ejemplo el Sence, que nuestra opinión era que había que eliminarlo porque yo creo que no hay dos opiniones en los estudios que se han hecho. Propusimos eliminarla, tuvimos oposición, tuvimos propuestas de por qué no buscábamos un camino más bien intermedio, donde a lo mejor se tome la franquicia y en vez de ser un 1% sea un 0,5% y tenga mucha más focalización”.

Propiedad intelectual

El polémico artículo 8 del proyecto de la megarreforma fue rechazado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados tras haber sido objetado previamente por la Comisión de Hacienda.

La norma buscaba modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir a los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) reproducir, distribuir y entrenarse con obras protegidas (textos, noticias, música, imágenes) sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores.

En este tema, tal y como con la franquicia Sence, el ministro Quiroz dijo que iban a insistir en el contexto de las indicaciones. “Tuvo un rechazo amplio en la primera versión, ha tenido un rechazo amplio en la segunda versión y va a venir con una tercera versión”, adelantó la autoridad, quien avisó que será mejorada.

El secretario de Estado argumentó que en torno a ese debate hay un tema central y es que “el mundo está cambiando” y también la tecnología.

“Hay destrucción creativa, hay industrias que eran muy positivas hace 30 años, ya no lo son. Está cambiando todo. Y en este mundo que está cambiando Chile puede jugar un rol en algunas partes de la cadena, que es el rol principal inicial, que es la generación de energía eléctrica, que lo podemos hacer de modo sostenible, sustentable en el norte de Chile”, dijo.

¿Acercamientos con la oposición?

Si bien el ministro de Hacienda ha señalado que está abierto a acercar posiciones con la oposición, lo cierto es que aún no han existido señales de que pueda llegarse a algún tipo de acuerdo.

“Hay un plano formal, por así decirlo, donde hemos recibido propuestas por escrito. Y hay un plano, creo que un poco más efectivo y más previsorio, que son las conversaciones. Conversaciones ha habido muchas, y creo que en función de eso vamos a poder converger a lo fuera algunos ajustes que se podrían hacer en la ley Y a eso me refería, digamos. Siempre es bueno tener más apoyo, pero quiero decir algo, lo que tenemos es suficientemente bueno”, señaló Quiroz en T13 radio.

Sin embargo, desde la oposición no ven luces todavía de un acuerdo. Si bien el gobierno le respondió a las propuestas presentadas por el Frente Amplio, éstas a juicio de ese bloque son insuficientes.

En este sentido, la senadora del FA, Beatriz Sánchez afirmó que “el gobierno respondió a nuestra propuesta también a través de un documento por escrito. Se trata de un documento breve que trae más bien líneas generales donde reconoce que existen coincidencias en la preocupación, pero diferencias que nosotros consideramos son de fondo. El gobierno dice además, claramente que mantendrá los ejes estructurante de su propuesta”.