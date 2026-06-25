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    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Tras una aparición sorpresa en Superman (2025), el personaje interpretado por Milly Alcock tiene su propia película, una fantasía espacial que llega a las salas este jueves 25. Su protagonista y el equipo creativo comparten los pormenores en una conferencia en la que participó Culto. “Su relación con Clark Kent importa en su historia, pero es sólo una parte de ella”, aseguran.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la prima rebelde de Superman en los cines

    El mundo ya conocía a la versión de Kara Zor-El interpretada por la actriz Milly Alcock. Al final de Superman (2025), después de toda la acción que conmocionó a Metrópolis y al mundo, se estrelló en la fortaleza de su primo, Superman, en compañía de Krypto, su adorable y caótico perro con superpoderes.

    Un año después de esa introducción en la pantalla grande, el personaje tiene su propia película. Titulada Supergirl –y con funciones en cines chilenos desde este jueves 25–, es una fantasía espacial que indaga en los orígenes del personaje y en la aventura que la cambiará para siempre.

    “Sabíamos que había mucho más que contar de su historia. Conocíamos las tragedias y los traumas que había vivido, y queríamos mostrar cómo encontraba su lugar en el universo. Y, a lo largo de Supergirl, lo logra”, plantea Peter Safran, co-CEO de DC Studios, en una conferencia virtual a la que asiste Culto.

    El mismo productor señala que junto a James Gunn decidieron avanzar debido a la satisfacción que les generó el guión escrito por Ana Nogueira. “Los guiones son nuestra máxima prioridad. Siempre hemos dicho que no haríamos una película hasta tener un guion excelente. Ana nos entregó un primer borrador tan fantástico que dijimos: este va a ser nuestro próximo filme. Así que estábamos entusiasmados por poder seguir explorando la historia de la superfamilia. Es, sin duda, la historia principal que estamos contando en todo el Universo DC ahora mismo”, indica Safran.

    El guión se sustenta en Supergirl: Woman of tomorrow, cómic en que Tom King y Bilquis Evely imaginaron a Kara como una joven cínica que lidia con el trauma de haber presenciado la destrucción de Krypton.

    “Me pareció realmente valiente que ellos quisieran hacer esta versión de Kara”, afirma Nogueira, destacando que esta encarnación no está definida por el vínculo con su primo. “Todos somos producto de todas nuestras relaciones, de todas las cosas que nos suceden, y sí, creo que su relación con Clark, con Superman, importa en la película y en su historia, pero es sólo una parte de ella. Y por eso me sentí tan afortunada de poder explorar todas las partes de su vida, su personalidad, su familia y su pasado, porque, al igual que todos nosotros, ella es un tapiz de todas esas cosas”, detalla.

    La cinta comienza cuando la protagonista se cruza con una joven huérfana, Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), que busca vengarse del siniestro Krem (Matthias Schoenaerts). Kara es una joven indiferente ante el mundo que la rodea, por lo que inicialmente reacciona con apatía ante el llamado de Ruthye. Es sólo cuando el bienestar de Krypto está en serio peligro que se lanza en una aventura junto a su joven compañera.

    “Krypto es el símbolo de todo su mundo. Es casi como un renacimiento de su madre debido al momento en que ella lo encuentra, un momento que veremos (en la película)”, adelanta Milly Alcock. “Creo que representa mucho más que un simple animal. Él es cada lugar que ella ha visitado, cada persona que ha conocido, cada comida que probó de niña. Y creo que todos tenemos ese punto de referencia con personas, lugares y cosas que nos moldean”.

    Supergirl también sirve para presentar a otro personaje: Lobo, un mercenario interpretado por Jason Momoa. Tras interpretar a Aquaman durante una era ya finalizada de los filmes de DC, el actor se apodera de un rol que ha intentado interpretar durante años.

    “Tiene una personalidad gregaria y extrovertida, en el mejor sentido de la palabra”, destaca el director Craig Gillespie. “Empezamos a hablar enseguida para definir su aspecto. Parecía que él había repasado todos los cómics, todas las épocas, hasta llegar a los 90. Y lo más sorprendente es que llegó y encarnó al personaje a la perfección”.

    En tanto, la actriz recuerda con humor sus escenas juntos: “Había algo realmente divertido en el hecho de que yo midiera menos de un metro sesenta y estuviera contra el hombre más alto del mundo, por la dinámica inherentemente plasmada en el guión”.

    Supergirl funciona como largometraje en solitario, pero es parte de un ensamblaje más amplio cuyas siguientes piezas en el cine son Clayface, que llegará en octubre de este año, y Man of tomorrow, que juntará a Superman y Lex Luthor con un objetivo en común y se estrenará en julio de 2027.

    En palabras de Peter Safran, “esta es una visión totalmente única de Supergirl, y juega un rol increíblemente importante en el futuro del Universo DC. Donde la encontramos al final de Supergirl es muy similar donde la encontramos al principio de Man of tomorrow”.

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