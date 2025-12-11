VOTA INFORMADO por $1100
    Culto

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    La prima de Superman prepara su primera cinta en solitario, una “fantasía espacial” en que se cruzará con los personajes interpretados por Matthias Schoenaerts y Jason Momoa. Culto asistió a una conferencia en la que James Gunn, el director Craig Gillespie y la protagonista detallan los pormenores del filme que debutará en los cines chilenos en junio de 2026.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Un año después de hacer su debut en Superman, Kara Zor-El está lista para emprender su propio vuelo. Y, como sugiere el primer trailer y confirman los creadores de Supergirl, el filme profundizará en una versión “punk” del personaje, la prima caótica del Hombre de Acero.

    Culto asistió a un conferencia virtual en que James Gunn (co-CEO de DC Studios), el director Craig Gillespie y la actriz Milly Alcock detallan los pormenores de la película, la segunda cinta de la franquicia de superhéroes que busca prolongar el éxito de la superproducción lanzada este año.

    *La reunión de las piezas

    James Gunn fue el encargado de juntar a Craig Gillespie y Milly Alcock. Del primero admiraba su trabajo en Yo, Tonya (2017), el largometraje nominado a tres categorías de los Oscar, y a la segunda la había visto en la primera temporada de la serie House of the dragon, donde encarnó a la versión más joven de Rhaenyra Targaryen.

    Antes de que Gunn y Peter Safran tomaran las riendas de DC Studios, en octubre de 2022, el director quedó impresionado con Supergirl: Woman of Tomorrow, un cómic de Tom King y Bilquis Evely publicado entre mediados de 2021 y comienzos de 2022. Tras asumir su nuevo cargo, le encomendó la creación del guión a Ana Nogueira, quien, según su perspectiva, completó un trabajo “fantástico”. “En DC Studios nos importa mucho la escritura, así que dimos luz verde a la película al instante”, señala.

    *Diferencias entre primos

    Puede que tengan un parentesco, pero claramente Supergirl no es Superman. Bajo la óptica de Alcock, esa diferencia radica fundamentalmente en que tuvieron una crianza diferente, algo de lo que se hará cargo la cinta que se estrenará en cines chilenos el 25 de junio de 2026.

    “Ella creció en un planeta que se estaba muriendo. Todos los que conoció y amó están muertos. Eso crea una imagen muy cínica y dura. No confía en mucha gente. Tiene un muro muy grande y es muy escéptica con la gente. Y Clark es todo lo contrario. Es muy confiado, espera lo bueno de la gente. Ha tenido una vida muy protegida y también finge. Kara nunca finge. Si no se siente bien, lo sabrás. No tiene una fachada, lo que es realmente refrescante de interpretar”, afirma.

    *Una protagonista defectuosa

    Tanto la actriz como el director coinciden en un punto: este es un personaje defectuoso. “Ella no quiere asumir el papel. Tiene muchos demonios con los que lidiar. Así que, desde el punto de vista del personaje, me identifiqué mucho con ella”, indica Gillespie, quien anteriormente ha dirigido películas como Lars and the real girl (2007) y Cruella (2021).

    “Creo que lo que Supergirl representa, especialmente para las mujeres jóvenes, es que puedes tener defectos, que puedes ser abiertamente... Y que no es necesario ser perfecta para alcanzar una resolución interna. Creo que estamos, de alguna manera, imbuidos de esta narrativa, especialmente las mujeres, de que hay que ser perfectos en todos los aspectos de la vida. Y creo que Kara es alguien que se apoya en sus defectos de una manera muy hermosa. Eso es realmente especial”, apunta la actriz, quien opina: “Creo que realmente necesitamos una heroína con defectos”.

    *Fantasía espacial

    Al contrario de Superman o de otras producciones que prepara DC Studios (Linternas, Clayface), Supergirl no transcurre en la Tierra. Es, en palabras de James Gunn, una “fantasía espacial”. “En cierto modo, teníamos una pizarra completamente en blanco”, plantea Gillespie.

    Según muestra el priumero adelanto, es durante ese viaje que la protagonista se encontrará con una serie de adversarios, incluyendo Krem (Matthias Schoenaerts) y el mercenario Lobo (Jason Momoa).

    *El incorregible Krypto

    Krypto llegó para quedarse. Tras ser introducido en Superman, el perro con superpoderes jugará un rol importante en la película que se lanzará este año. A la luz de las palabras de los participantes en la conferencia, seguirá siendo un animal indomable.

    “No es un buen perro. Es un perro terrible. Sigue siendo un perro terrible. La diferencia es que Kara lo quiere como un perro terrible”, enfatiza James Gunn, mientras que director y actriz coinciden en un término: “Inmanejable”.

    Revisa el adelanto de Supergirl a continuación:

