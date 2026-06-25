Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

Durante este jueves se habilitó la venta general de entradas para el próximo concierto de Los Tres, show que celebra los 30 años de su Unplugged.

La fecha del grupo se encuentra programada para el 14 de noviembre de este año en el Movistar Arena y fue confirmada tras una presentación que sorprendió a sus fanáticos en el Metro de Santiago.

En tanto, durante este 25 de junio se habilitó la preventa de boletos que ofreció un 20% de descuento en los boletos. La etapa resultó un éxito, lo que activó el proceso general.

Entradas para Los Tres

La venta de entradas para el concierto de Los Tres en el Movistar Arena se encuentra activa en Puntoticket.

Estas son las ubicaciones y precios de los boletos, en su valor total con cargo por servicio: