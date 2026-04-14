SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Demanda de petróleo cae y oferta sufre mayor disrupción histórica" por conflicto en Medio Oriente

    El cierre parcial del estrecho reduce exportaciones en más de 13 mb/d y empuja el crudo hacia niveles cercanos a US$150 por barril, dijo la AIE.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    FILE PHOTO: An employee holds a sample of crude oil at the Yarakta oilfield, owned by Irkutsk Oil Co, in the Irkutsk region, Russia on March 11, 2019. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo Vasily Fedosenko

    La guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre el transporte energético global llevaron a la Agencia Internacional de Energía a recortar de forma significativa sus proyecciones para el mercado petrolero.

    En su último Oil Market Report, el organismo advierte que la demanda mundial de crudo “se contraerá en 80 kb/d este año” (80 mil barriles diarios), un ajuste de 730 kb/d respecto del informe previo, en un contexto marcado por escasez de suministro, precios elevados y disrupciones logísticas.

    El reporte subraya que el impacto se intensificará en el corto plazo: “una caída de 1,5 mb/d (millones de barriles por día) en el segundo trimestre de 2026 sería la más pronunciada desde el Covid-19”.

    Inicialmente, los recortes en el consumo se concentran en Medio Oriente y Asia Pacífico —especialmente en nafta, GLP y combustible de aviación—, aunque la IEA advierte que la destrucción de demanda se expandirá a medida que persistan los altos precios.

    Por el lado de la oferta, el informe describe un shock sin precedentes. La producción global se desplomó en marzo en 10,1 millones de barriles diarios (mb/d), hasta 97 mb/d, “marcando la mayor disrupción de la historia”.

    La caída se explica por ataques a infraestructura energética en Medio Oriente y restricciones al tránsito de buques a través del Estrecho de Ormuz. La producción de OPEP+ retrocedió en 9,4 mb/d en el mes, mientras que el suministro fuera del cartel cayó en 770 kb/d.

    Las refinerías también han reducido su actividad. En abril, las plantas en Medio Oriente y Asia —afectadas por limitaciones en insumos— recortaron su procesamiento en torno a 6 mb/d, hasta 77,2 mb/d. Para 2026, la IEA proyecta una caída promedio de 1 mb/d en las corridas globales, hasta 82,9 mb/d. En paralelo, los márgenes de refinación registraron alzas temporales, con precios de destilados medios en niveles récord.

    Impacto de la guerra

    El impacto en los inventarios ha sido significativo. En marzo, las reservas globales observadas cayeron en 85 millones de barriles (mb), impulsadas por una reducción de 205 mb fuera del Golfo de Medio Oriente, debido a la interrupción de flujos por Ormuz. En contraste, el almacenamiento flotante en la región aumentó en 100 mb y China sumó 40 mb a sus reservas.

    Los precios reaccionaron con fuerza. El informe señala que el crudo registró en marzo “su mayor alza mensual de la historia”, con el Brent del Mar del Norte en torno a US$130 por barril, unos US$60 por encima de los niveles previos al conflicto. En el mercado físico, las cotizaciones llegaron a acercarse a los US$150 por barril, superando ampliamente los precios en futuros, mientras que los destilados en Singapur escalaron sobre los US$290 por barril.

    Pese al anuncio de un alto al fuego de dos semanas, la IEA advierte que persiste la incertidumbre sobre una normalización de los flujos. A inicios de abril, los envíos a través del Estrecho de Ormuz seguían severamente restringidos, con apenas 3,8 mb/d, frente a más de 20 mb/d antes de la crisis. Aunque rutas alternativas han elevado sus exportaciones a 7,2 mb/d, la pérdida total supera los 13 mb/d.

    En este escenario, consumidores y refinadores han recurrido a inventarios para mitigar el impacto, mientras la demanda comienza a resentirse. En marzo, el consumo global cayó 800 kb/d interanual y en abril se estima una contracción de 2,3 mb/d. “Donde los inventarios no han podido cerrar la brecha, la demanda ha sido golpeada”, señala el informe, destacando recortes en la industria petroquímica, menor uso de GLP y cancelaciones de vuelos.

    De cara a lo que viene, la IEA plantea un escenario base en el que los flujos desde Medio Oriente se normalizan parcialmente hacia mediados de año, aunque sin retornar a niveles previos. Sin embargo, advierte que este supuesto podría resultar “demasiado optimista” y presenta un escenario alternativo con un conflicto prolongado, en el que “los mercados energéticos y las economías deberán prepararse para disrupciones significativas en los próximos meses”.

    Más sobre:PetróleoEstrecho de Ormuz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales

    Senador Núñez tilda de “irresponsable” la rebaja de impuesto corporativo en reforma de Kast y advierte “inestabilidad social”

    Delegado Codina destaca entrega de cifra semanal de homicidios: “Es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia”

    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027

    Al menos 16 heridos deja un tiroteo en una escuela al sur de Turquía

    Ley miscelánea: Gobierno estima en hasta US$ 1.300 millones el costo fiscal de medida de incentivo al trabajo

    Lo más leído

    1.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    2.
    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    3.
    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    4.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    5.
    Rebaja del impuesto a las empresas y reintegración del sistema tributario serían graduales entre 2028 y 2030

    Rebaja del impuesto a las empresas y reintegración del sistema tributario serían graduales entre 2028 y 2030

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales
    Chile

    SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales

    Senador Núñez tilda de “irresponsable” la rebaja de impuesto corporativo en reforma de Kast y advierte “inestabilidad social”

    Delegado Codina destaca entrega de cifra semanal de homicidios: “Es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia”

    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027
    Negocios

    El FMI mejora proyección de crecimiento 2026 para Chile y calcula que el desempleo caerá del 8% en 2027

    Ley miscelánea: Gobierno estima en hasta US$ 1.300 millones el costo fiscal de medida de incentivo al trabajo

    Demanda de petróleo cae y oferta sufre mayor disrupción histórica" por conflicto en Medio Oriente

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca
    Tendencias

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II

    La Titan Forest Patagonia alista su segunda versión con sede en Villa Cerro Castillo
    El Deportivo

    La Titan Forest Patagonia alista su segunda versión con sede en Villa Cerro Castillo

    Diablos y Diablas Junior dan un nuevo paso hacia el Mundial 2027 en la Copa Panamericana de Santiago

    El Barcelona se queja ante la UEFA por el césped del Metropolitano y tensiona la vuelta con el Atlético en Champions

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026
    Cultura y entretención

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    ZZ Top regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

    Al menos 16 heridos deja un tiroteo en una escuela al sur de Turquía
    Mundo

    Al menos 16 heridos deja un tiroteo en una escuela al sur de Turquía

    Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una “misión de paz internacional” en Ormuz

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?
    Paula

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot