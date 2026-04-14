Demanda de petróleo cae y oferta sufre mayor disrupción histórica" por conflicto en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre el transporte energético global llevaron a la Agencia Internacional de Energía a recortar de forma significativa sus proyecciones para el mercado petrolero.

En su último Oil Market Report, el organismo advierte que la demanda mundial de crudo “se contraerá en 80 kb/d este año” (80 mil barriles diarios), un ajuste de 730 kb/d respecto del informe previo, en un contexto marcado por escasez de suministro, precios elevados y disrupciones logísticas.

El reporte subraya que el impacto se intensificará en el corto plazo: “una caída de 1,5 mb/d (millones de barriles por día) en el segundo trimestre de 2026 sería la más pronunciada desde el Covid-19”.

Inicialmente, los recortes en el consumo se concentran en Medio Oriente y Asia Pacífico —especialmente en nafta, GLP y combustible de aviación—, aunque la IEA advierte que la destrucción de demanda se expandirá a medida que persistan los altos precios.

Por el lado de la oferta, el informe describe un shock sin precedentes. La producción global se desplomó en marzo en 10,1 millones de barriles diarios (mb/d), hasta 97 mb/d, “marcando la mayor disrupción de la historia”.

La caída se explica por ataques a infraestructura energética en Medio Oriente y restricciones al tránsito de buques a través del Estrecho de Ormuz. La producción de OPEP+ retrocedió en 9,4 mb/d en el mes, mientras que el suministro fuera del cartel cayó en 770 kb/d.

Las refinerías también han reducido su actividad. En abril, las plantas en Medio Oriente y Asia —afectadas por limitaciones en insumos— recortaron su procesamiento en torno a 6 mb/d, hasta 77,2 mb/d. Para 2026, la IEA proyecta una caída promedio de 1 mb/d en las corridas globales, hasta 82,9 mb/d. En paralelo, los márgenes de refinación registraron alzas temporales, con precios de destilados medios en niveles récord.

Impacto de la guerra

El impacto en los inventarios ha sido significativo. En marzo, las reservas globales observadas cayeron en 85 millones de barriles (mb), impulsadas por una reducción de 205 mb fuera del Golfo de Medio Oriente, debido a la interrupción de flujos por Ormuz. En contraste, el almacenamiento flotante en la región aumentó en 100 mb y China sumó 40 mb a sus reservas.

Los precios reaccionaron con fuerza. El informe señala que el crudo registró en marzo “su mayor alza mensual de la historia”, con el Brent del Mar del Norte en torno a US$130 por barril, unos US$60 por encima de los niveles previos al conflicto. En el mercado físico, las cotizaciones llegaron a acercarse a los US$150 por barril, superando ampliamente los precios en futuros, mientras que los destilados en Singapur escalaron sobre los US$290 por barril.

Pese al anuncio de un alto al fuego de dos semanas, la IEA advierte que persiste la incertidumbre sobre una normalización de los flujos. A inicios de abril, los envíos a través del Estrecho de Ormuz seguían severamente restringidos, con apenas 3,8 mb/d, frente a más de 20 mb/d antes de la crisis. Aunque rutas alternativas han elevado sus exportaciones a 7,2 mb/d, la pérdida total supera los 13 mb/d.

En este escenario, consumidores y refinadores han recurrido a inventarios para mitigar el impacto, mientras la demanda comienza a resentirse. En marzo, el consumo global cayó 800 kb/d interanual y en abril se estima una contracción de 2,3 mb/d. “Donde los inventarios no han podido cerrar la brecha, la demanda ha sido golpeada”, señala el informe, destacando recortes en la industria petroquímica, menor uso de GLP y cancelaciones de vuelos.