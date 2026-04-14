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    El oficio de Steinert con el que se excusó previamente para no asistir a frustrada comisión del Senado

    La autoridad de gobierno, quien fue cuestionada por los senadores oficialistas por no asistir a la Comisión de Hacienda, había enviado un oficio este lunes. Steinert, junto al resto de las autoridades del Ministerio de Seguridad participaron de una actividad de la PDI junto con el Presidente José Antonio Kast.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Dedvi Missene

    A las 10.30 de la mañana de este martes estaba citada la Comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que se discutiría el proyecto de ley de modernización de Carabineros. Sin embargo, finalmente ni la discusión ni la propia comisión continuó dado la inasistencia de las autoridades del Ministerio de Seguridad que estaban invitados.

    Los senadores integrantes de la comisión, encabezada por el senador Javier Macaya (UDI), apuntaron a que sin la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, el subsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet ni la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana la instancia no podía discutir el proyecto.

    Las mayores críticas vinieron del propio oficialismo. El senador Macaya, por ejemplo, calificó lo ocurrido como “lamentable”, mientras que el senador Rodolfo Carter afirmó que lo sucedido era “impresentable”. “Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”, afirmó el parlamentario por La Araucanía.

    Las excusas del gobierno

    Las excusas del gobierno llegaron en voz del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), quien pidió las “excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el Presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones”.

    “Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y quiero pedir que podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad”, agregó Ruminot.

    Fuentes de gobierno explican que, probablemente, existió una descoordinación en el Ejecutivo ya que el propio Ministerio de Seguridad habría enviado previamente las excusas por la inasistencia de Steinert, quien -como afirmó el ministro- acompañó al Presidente Kast a una visita al laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones (PDI).

    El oficio de la cartera de Seguridad fue enviado el lunes por parte del jefe de gabinete de Steinert, Francisco Chambi, quien remitió un oficio a la comisión titulado como “excusa participación”.

    “Por medio de la presente, y en atención a la citación enviada a la ministra de Seguridad Pública, Sra. María Trinidad Steinert, para asistir a la Comisión de Hacienda, en sesión programada para el martes 14 de abril del presente año a las 10:30 horas, con la finalidad de considerar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta (Boletin N° 17.535- 25), me permito informar a usted que, si bien valoramos la importancia de la citación, la ministra de Seguridad Pública no podrá asistir a la referida sesión, debido a compromisos agendados con anterioridad a la recepción de esta invitación", señalaba el texto de Chambi.

    En el escrito, el jefe de gabinete concluía que a pesar de su ausencia, “participará en su representación el Subsecretario de Seguridad Pública, Sr. Andrés Jouannet Valderrama”.

    Dos oficios, una excusa

    Pero a pesar del oficio enviado por el Ministerio de Seguridad, igualmente se abrieron cuestionamientos en el Senado, dado que finalmente eJouannet tampoco se presentó. La senadora Daniella Cicardini (PS) calificó como “muy lamentable, un poco vergonzoso que mande una excusa la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir”.

    Si bien en el primero oficio de Steinert se excusaba solo ella, minutos más tarde la misma repartición de gobierno envió otro escrito, ahora detallando que los subsecretarios tampoco asistirían porque también participarían de la actividad en la PDI.

    Sin embargo, fuentes de La Tercera explican que hasta último momento el Ejecutivo intentó que alguna de las autoridades de Seguridad asistieran, dado que el trabajo legislativo que impulsa el gobierno es transversal entre todas la reparticiones de la cartera.

    Más sobre:SeguridadsenadoComisión de HaciendaMinistra SteinertTrinidad Steinert

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