Romer Rubio, opositor de Maduro en Chile tras bloqueo de su pasaporte: “Se busca silenciar la denuncia a través del miedo”

Desde que se proclamó a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio, el abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la U. Andrés Bello y coordinador de la Plataforma Unitaria en Chile, Romer Rubio, comenzó a escuchar que dirigentes políticos opositores al régimen -asentados en otros países- comenzaron a ver cómo sus pasaportes eran anulados sin razón aparente. Hasta que llegó su turno.

Este martes, y tras la advertencia de una exalumna de la U. de Venezuela, Rubio revisó el estado de su documento en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de su país y la situación se repitió: su documento que había sido emitido apenas el año pasado se encontraba en estado “anulado”. Hoy, dice, en Chile son dos los dirigentes venezolanos -contándolo- en esta situación, mientras que dentro de Latinoamérica se suman más de 10 casos.

“Llama la atención porque la anulación solo la hemos sufrido quienes somos activos opositores al régimen y tuvimos que salir de nuestro país por causas políticas”, afirma en conversación con La Tercera. Y es que Rubio se ha convertido en uno de los líderes de la oposición a Maduro en el país junto a otros personeros, como Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Juan Guaidó en Chile. Anteriormente se desempeñó como concejal de Maracaibo, pero tuvo que abandonar el país en 2017 en medio de persecuciones por órdenes de captura en su contra. A Chile llegó en 2018, donde se ha desempeñado en el Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de temas vinculados a la sociedad civil.

¿Esta situación se está dando solo con opositores al régimen de Maduro?

Hay personas que aparecen con el pasaporte anulado, pero los otros casos que yo conozco son personas que tienen el pasaporte vencido. Y cuando se tiene el pasaporte vencido, aparece con la palabra anulado desde siempre. De las personas que, teniendo vigente el pasaporte, les está apareciendo anulado, conozco casos de personas que hacían activismo político, tanto en Venezuela como fuera. A nivel Latinoamericano sabemos de 12 casos y las personas que han querido denunciarlo están en Ecuador.

¿Por qué cree que se da este bloqueo de los pasaportes ahora y no antes?

Porque precisamente es ahora que estas personas estamos llegando a distintas instancias nacionales e internacionales para visibilizar el fraude que hubo en Venezuela.

¿Qué cree que se busca con este bloqueo?

Intimidar. Demostrar que ellos tienen el control, que ellos tienen el poder sobre las personas. Se busca silenciar la denuncia a través del miedo como mecanismo por el cual se pueda imponer este fraude de manera definitiva y ellos instalarse en el poder, aunque hoy sean una clara minoría.

¿De qué manera le afecta esto en la práctica?

Estamos sin posibilidad de poder salir del país. Yo tuve la oportunidad hace pocos meses de ir a México a una instancia internacional para dar el nombre de la situación de los refugiados venezolanos y esto impediría que uno pudiese salir y seguir asistiendo a estos espacios.

¿Hay alguna manera de que usted pueda revertir la situación de su pasaporte?

He estado conversando con abogados en Venezuela para ver cuál puede ser la situación judicial o administrativa que corresponda en estos casos. Sin embargo, ya Venezuela vive en una crisis donde estas cosas normalmente no se atienden con la normalidad administrativa como ocurre acá en Chile y en este minuto, mucho menos. Sabiendo hoy la situación de indefensión, de falta de separación de poderes que hay en el país, tener la esperanza de que administrativamente esto se pueda resolver por un hecho de justicia suena ingenuo. Esto solo podría resolverse en el caso de que haya una restauración de derechos en lo que vemos que no es algo que parezca al azar.

¿Hay alguna manera de comprobar que la cancelación de su pasaporte no es un error momentáneo?

Conozco personas que el documento les parece activo, entonces, ¿es casualidad que haya personas que tienen una voz disidente y que lo han hecho saber en diferentes instancias, y políticos dentro de Venezuela que están teniendo esta anulación? El régimen ha dicho que le hackearon las elecciones y cualquier excusa pudiera estar sobre la mesa, pero ante una situación como esta, donde tengo un pasaporte que no debería estar anulado, y donde no es una situación masiva y he sido vocero en rechazo a la situación de fraude que ha habido en Venezuela, siento que esto es una situación que además no es nueva: el pasaporte de María Corina Machado fue anulado, el pasaporte del líderes nacionales en otras oportunidades han sido anulados, por lo que esta ha sido una actuación utilizada en el pasado para castigar a las voces disidentes y tratar de limitar su derecho a la identidad, pero sobre todo también su derecho a la libertad de tránsito.