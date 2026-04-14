Yáber explica ante la Fiscalía depósitos a pareja de Vivanco y dice que eran por “venta de acciones”

En la trama bielorrusa la Fiscalía Regional de Los Lagos sigue indagando la comisión de los delitos que tienen a la exsuprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, cumpliendo prisión preventiva, la misma situación que enfrentan los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

En esas diligencias el fiscal Andreas Kusch, el 25 de marzo pasado, le tomó una nueva declaración al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, quien se ha transformado en una pieza clave para que el Ministerio Público pueda desentrañar lo que, a ojos de los persecutores, fueron supuestas maniobras de lavado de activos.

En su nuevo testimonio, más breve que los anteriores, el fiscal Kusch le expuso un depósito por el monto de $16.090.000 realizado con fecha 1 de junio de 2023 a la cuenta corriente de Migueles. Al respecto, el fiscal le pidió explicar los motivos de esa transferencia .

“Por lo que recuerdo, primero quiero contextualizar que yo llevo comprando acciones varios años, hace más de 20 años, por eso a mi me cobran una comisión de corretaje más baja, de aproximadamente 0.25%. Por eso no solo Gonzalo sino que también, por ejemplo, Rodrigo Ortúzar, me pedían que les comprara acciones. La razón de ello era meramente económica", dijo Yáber.

Sergio Yáber, conservador de Puente Alto.

Luego agregó: “Por lo que recuerdo, debido a la fecha, ese depósito correspondería a la venta de alguna de acciones de Enjoy o Vapores, que previamente tengo que haberle comprado a Gonzalo y que por lo que expliqué se mantenían en mi poder, pero eran acciones de él”.

En el mismo sentido, también precisó que “la razón por la que mantenía la acción y le transfería el monto correspondiente a la acción, es porque si esa acción estaba rentando, a mí me convenía ‘venderle’ la acción y mantener esa acción para percibir las ganancias. Puede ser que al inicio yo haya liquidado la acción y se haya vendido, y en consecuencia no la haya mantenido en mi poder”.

Más adelante, el persecutor expuso otro pago, esta vez por $12.000.000 realizado a Migueles el 5 de abril de 2024. Al respecto, Yáber mantuvo su misma explicación. “Este depósito responde a la misma dinámica narrada en el punto anterior, respecto de la venta de acciones”, afirmó.

Y agregó: “En ambas operaciones, previamente Gonzalo Migueles tiene que haberme entregado montos para comprar esas acciones. De hecho, voy aportar copia de comprobante de depósito de fecha 21.04.2021 en que Gonzalo Migueles me depositó $12.416.830 a través de documento de otro banco y con ese monto yo compré, según da cuenta la factura N°1274490 de Inversiones Security un total de 2.000.000 de acciones de Enjoy en $12.416.831. Por lo que puede que los cheques que se me exhiben correspondan a ese tipo de operaciones".

Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco. Foto: captura video YouTube Mega.

En el testimonio el imputado también se refirió sobre los dólares que le compró a Migueles. “Le compré unas tres o cuatro veces, y me parece que también una vez le compre euros. No recuerdo las fechas en que eso ocurrió, y los montos de la compra eran de 3.000 o 4.000 dólares, y hasta una vez 10.000 dólares. En cuanto a los euros, fue un monto aproximado de 1800, por lo que recuerdo. Cuando yo le compraba los dólares se los pagaba en efectivo y también en alguna ocasión con cheque”, se lee en su declaración.

Ante la pregunta de si sabía de dónde venían esos dineros, Yáber respondió desconocerlo: “Jamás me dijo de dónde los había obtenido. En algún minuto llegaba con dólares a la oficina y se los ofrecía al personal, y decía que eran remanentes de sus viajes al extranjero, pero yo no le preguntaba”.

El porsche de Vivanco

En su declaración también explicó cómo fue la venta del auto Porsche a la exministra Vivanco.

“Quiero partir diciendo que le vendí un Porsche Cayenne año 2018 a Ángela Vivanco en marzo de 2021, en $35.000.000 con un pie inicial de $10.000.000 y 35 cuotas de $715.000 - $750.000. Ese contrato se firmó en la notaría de Claudio Barrena en San Miguel. Es un vehículo que yo había comprado el 2019 en $ 34 millones”, afirmó ante los investigadores.

Exministra Ángela Vivanco. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Seguido de eso, el conservador detalló la forma en la que el vehículo de alta gama fue pagado por parte de Vivanco. “Los $10.000.000 me parece que lo pagó a través de una vale vista. Y las cuotas me las pagaban mensualmente o de repente se juntaban 3 o 4 cuotas y me las pagaban de una sola vez. Las cuotas me las pagaba, según recuerdo, Gonzalo Migueles en efectivo. Yo creo que alguna vez también me pagó con cheque o trasferencia. Nunca entregué un comprobante de pago o algo así (...) El Porsche se pagó integramente“, explicó.