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    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    La planta, operará en la Región de Antofagasta, representa una inversión por sí misma de más de US$300 millones y contará con una capacidad instalada de generación de 171 MW y un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 171 MW por 3 horas.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica.

    AES Chile anunció el inicio de operaciones de Andes Solar III, la nueva planta solar fotovoltaica que se sumará al Hub Andes Solar, el más grande de Latinoamérica en su tipo y que a la fecha representa una inversión total superior a los US$1.300 millones.

    La planta, operará en la Región de Antofagasta, representa una inversión por sí misma de más de US$300 millones y contará con una capacidad instalada de generación de 171 MW y un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 171 MW por 3 horas.

    El CEO de AES Andes, Javier Dib, declaró que AES Chile continúa “avanzando con nuestro equipo en la construcción de más de 2.000 MW que iniciarán operación comercial entre 2026 y 2027, lo que constituye una señal clara de la confianza de AES en Chile como una plataforma sólida y competitiva para continuar invirtiendo en energías renovables”.

    La empresa eléctrica explicó en un comunicado que la energía renovable proveniente de las operaciones del Hub Andes son equivalentes al consumo de cerca de 800 mil hogares en Chile.

    Este aporte se ve reforzado por una infraestructura de transmisión, donde la subestación Andes se posiciona como un punto clave en el norte y como conexión de la única línea de transmisión eléctrica internacional entre Chile y Argentina (InterAndes).

    En Sudamérica AES Andes opera 5.717 MW, de los cuales 3.945 MW corresponden a operaciones en Chile, y el restante a Colombia y Argentina. En Chile su cartera se compone por 1.108 MW termoeléctricos, 771 MW hidroeléctricos, 435 MW eólicos, 1.009 MW solares fotovoltaicos y 622 MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, además de plantas desalinizadoras de agua de mar y líneas de transmisión. Cuenta con iniciativas en construcción por 2.021 MW de capacidad renovable, además de una cartera de proyectos con RCA aprobadas por 4.131 MW.

    Más sobre:energíaAESEnergía SolarAES Andes

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