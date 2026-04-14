En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana
Los celestes buscaran seguir como líderes de su grupo ante el siempre poderoso cuadro brasileño. Sigue aquí los detalles del partido.
Sao Paulo 0-0 O’Higgins
La formación de Sao Paulo
Primera vez
O’Higgins y Sao Paulo nunca se han enfrentado por un torneo continental.
Los celestes en Brasil
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