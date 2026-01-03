“Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

La excandidata presidencial Evelyn Matthei compartió sus impresiones sobre las acciones militares estadounidenses en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, según ha informado el presidente Donald Trump en primeras horas de este día.

“Son millones los venezolanos que han tenido que dejar su país, sus familias y su historia para buscar un futuro lejos de casa. Hoy, muchos de ellos vuelven a sentir esperanza “, comentó en X.

“Durante demasiado tiempo, la dictadura ha provocado dolor, persecución y exilio y graves problemas migratorios en Latinoamérica provocados por una narcodictadura“, sumó.

Mensaje con una postura opuesta al que ha enviado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como se ha manifestado en la publicación del mandatario a través de su cuenta en la misma red social: “Expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.