Presidente Boric condena acciones militares de EE.UU. en Venezuela y llama a una salida pacífica

El Presidente Gabriel Boric manifestó la posición del Gobierno de Chile frente a los recientes hechos ocurridos en Venezuela, expresando su preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos desarrolladas en ese país.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Mandatario afirmó que Chile hace un llamado a buscar una salida pacífica ante la grave crisis que afecta a Venezuela, subrayando que el uso de la fuerza no contribuye a una solución sostenible del conflicto.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

En su declaración, Boric manifestó que “Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”.

Asimismo, afirmó que “ la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo , y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

Operación militar de EE.UU. y tensión en Venezuela

Las declaraciones del Presidente Boric se producen luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar a gran escala en Venezuela, que habría incluido ataques aéreos en distintas zonas del país.

Según información entregada por el propio Trump, la operación concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del país. El Gobierno venezolano, por su parte, confirmó ataques en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, denunciando víctimas civiles y militares, y señalando que hasta ahora se desconoce el paradero del mandatario.

En paralelo, autoridades estadounidenses impusieron restricciones al espacio aéreo venezolano, mientras diversos gobiernos de la región y del mundo han expresado preocupación por la escalada de tensión y sus posibles efectos en la estabilidad regional.