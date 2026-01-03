SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Canciller venezolano llama al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar los ataques a Venezuela tras captura de Maduro

    Yvan Gil señaló que han recibido el apoyo de diversos países tras el anuncio de la captura del mandatario venezolano. También mencionó que el gobierno estadounidense "está rompiendo la legalidad internacional y la legalidad propia de Estados Unidos".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Canciller venezolano llama al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar los ataques a Venezuela tras captura de Maduro

    El canciller Yvan Gil, condenó la mañana de este sábado la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, anunciada durante la jornada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

    En línea con lo señalado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, Gil llamó a que el gobierno estadounidense entregue alguna prueba de vida del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores.

    Además de lo anterior, también señaló en una entrevista con TeleSur que las acciones en suelo venezolano resultan “una violación flagrante del derecho internacional. Ha sido violada la Carta de Naciones Unidas".

    “Hemos sido víctimas de un ataque cobarde de los Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha dado un paso en falso al bombardear la ciudad capital, al bombardear el Puerto de la Guaira. Ha sido sobre todo una violación flagrante del derecho internacional”, señaló.

    En sus declaraciones, Gil criticó que se hayan realizado acciones militares en suelo venezolano y llamó al Consejo de Seguridad a “tomar responsabilidad” sobre estos ataques.

    Además, también declaró que han recibido el apoyo y llamados de los cancilleres de diversos países, entre ellos: Colombia, Brasil, Sudáfrica, Burkina Faso, Namibia, Bielorrusia y Rusia.

    En ese sentido, Gil declaró que el gobierno estadounidense “no solamente está rompiendo la legalidad internacional y la legalidad propia de Estados Unidos, que ya es un asunto interno, pero la está rompiendo porque está atacando esto sin autorización del Congreso”.

    Además, agregó que “el gobierno está haciendo una acción que el 70% de la población estadounidense ha condenado”.

    Aquí se está violando la inmunidad que tienen lo jefes de Estado en el derecho internacional. Es un precedente que pone en riesgo a todas las democracias de nuestra América y el mundo”, complementó además sobre la captura de Maduro.

    Gil también agregó que esta acción se explica solamente en “la intención de apropiarse de las riquezas naturales” de Venezuela.

    Finalmente, el canciller también mencionó que se han mantenido en contacto con el representante chino del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    “Ya nos hemos comunicado también con la Cancillería de la República Popular China. Ayer, precisamente, el presidente, como bien lo decía, el presidente estuvo reunido con el enviado especial del Presidente Xi Jinping, quien ya había manifestado su apoyo, su solidaridad y su cooperación en el marco de la relación estratégica que tenemos con China, que también la tenemos con Rusia”, declaró Gil.

