Luego que tras una serie de ataques estratégicos en Venezuela el gobierno de Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, quien se encontraría en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico, grupos de venezolanos que viven en Chile comenzaron a congregarse en distintos puntos de Santiago para celebrar la derrota del exmandatario.

Desde la madrugada comenzaron a escucharse cacerolazos en distintos puntos de Santiago y luego temprano esta mañana se iniciaron las celebraciones en la calle.

“Este gobierno ya cayó”: venezolanos celebran en Santiago la captura de Nicolás Maduro Diego Martin

Así más de un centenar de venezolanos se juntaba en Estación Central donde entonaban el himno nacional y agitaban banderas gritando “y ya cayó, este gobierno ya cayó”.

En tanto en otras calles de la capital circulaban autos tocando sus bocinas en señal de festejo.

Venezolanos celebran en Santiago çaptura de Maduro

Volver a Venezuela

Consultados por 24horas la mayoría de los venezolanos congregados en la manifestación en Estación Central expresaban su esperanza de poder volver lo antes posible a su país, ya sea para vivir nuevamente allí o poder ver a sus familiares.

Una mujer que vive hace 9 años en Chile dijo a dicho canal “al fin logramos ver un cambio, hay una luz al final del túnel después de 26 años de dictadura, feliz de volver, ese el sueño que tenemos muchos venezolanos, es volver”.

Otro punto relevante de reunión es el Parque Almagro donde se vivía el mismo tipo de celebración.

Allí un venezolano que se identificó como exmilitar dijo a Chilevisión “gracias a Dios por fin se da la libertad de Venezuela y nos vamos de Chile, muy agradecidos con Chile nos trataron muy bien, otros no, pero ahí vamos”.

La captura del mandatario venezolano fue realizada por miembros del Delta Force, la principal unidad de misión especial del ejército estadounidense.

Después de esto se han registrado diversas reacciones por parte de líderes mundiales y se espera que el presidente Donald Trump de mayores detalles de la operación en una conferencia de prensa más tarde.