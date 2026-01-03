Reportan bombardeos contra el Cuartel de la Montaña 4F, el mausoleo militar con los restos de Hugo Chávez

El Ejército de Estados Unidos bombardeó objetivos militares chavistas en Caracas, donde se produjeron al menos siete explosiones durante la madrugada. Varios helicópteros norteamericanos sobrevolaron Venezuela durante los ataques, uno de los cuales habría afectado al Cuartel de la Montaña 4F (4 de Febrero), donde se encuentra el mausoleo con los restos mortales del expresidente Hugo Chávez.

Según usuarios de la red social X, las fuerzas militares de Estados Unidos “volaron por los aires” el museo militar. La cuenta de posteos de Donald Trump en Truth Social, que comparte los comentarios del mandatario estadounidense en esa plataforma, señala que el Cuartel de la Montaña 4F fue “inutilizado y bombardeado”.

El Cuartel de la Montaña 4F se ubica en el 23 de enero, un barrio popular muy simbólico para el chavismo. Está en Caracas y la zona es conocida como un lugar de fortaleza para el gobierno del hasta ayer mandatario, Nicolás Maduro, consigna la revista colombiana Semana.

El nombre “23 de enero” proviene de una fecha que en 1958 marcó la victoria del pueblo venezolano, ya que fue el día en que cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En esa madrugada el dictador abandonó el país en un avión rumbo al exilio a República Dominicana, luego a Miami y después se estableció en España bajo la protección del régimen del dictador Francisco Franco.

Durante el golpe de Estado fallido del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez,​ el edificio fue usado como cuartel general de las fuerzas sublevadas dirigidas por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Posteriormente, en 2002, ya como mandatario, Chávez realizaría su programa Aló Presidente en el lugar para conmemorar los 10 años del golpe de Estado fallido.

Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, el gobierno de Nicolás Maduro decidió adecuar el espacio para que funcionara como mausoleo y museo, donde se exhibieran objetos relacionados con la vida del presidente fallecido, conservando su condición de Museo Militar.

Se encargaron las obras al arquitecto venezolano Fruto Vivas en varias salas, destacando el monumento inaugurado el 15 de marzo de 2013, conocido como “La Flor de los Cuatro Elementos” (el fuego, el viento, la tierra y el agua), donde está el sarcófago de Chávez, según detalla el diario venezolano Últimas Noticias.​

Según las primeras informaciones, además del lugar en el que están los restos de Chávez desde 2013, también se llevaron a cabo ataques contra la base aérea de La Carlota y el principal, sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas. Asimismo, se reportaron bombardeos en el Palacio de la Asamblea Nacional, el aeropuerto El Hatillo, así como la Base Aérea Nº 3 de Barquisimeto, donde se encuentran estacionados aviones F-16 venezolanos, y el aeropuerto civil de Charallave, ubicados en la zona de Caracas.