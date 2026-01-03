SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reportan bombardeos contra el Cuartel de la Montaña 4F, el mausoleo militar con los restos de Hugo Chávez

    El edificio se ubica en el 23 de enero, un barrio popular muy simbólico para el chavismo en Caracas. Una cuenta en X que replica posteos de Donald Trump en Truth Social asegura que el lugar fue “inutilizado y bombardeado”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista del Cuartel de la Montaña 4F, en Caracas.

    El Ejército de Estados Unidos bombardeó objetivos militares chavistas en Caracas, donde se produjeron al menos siete explosiones durante la madrugada. Varios helicópteros norteamericanos sobrevolaron Venezuela durante los ataques, uno de los cuales habría afectado al Cuartel de la Montaña 4F (4 de Febrero), donde se encuentra el mausoleo con los restos mortales del expresidente Hugo Chávez.

    Según usuarios de la red social X, las fuerzas militares de Estados Unidos “volaron por los aires” el museo militar. La cuenta de posteos de Donald Trump en Truth Social, que comparte los comentarios del mandatario estadounidense en esa plataforma, señala que el Cuartel de la Montaña 4F fue “inutilizado y bombardeado”.

    El Cuartel de la Montaña 4F se ubica en el 23 de enero, un barrio popular muy simbólico para el chavismo. Está en Caracas y la zona es conocida como un lugar de fortaleza para el gobierno del hasta ayer mandatario, Nicolás Maduro, consigna la revista colombiana Semana.

    El nombre “23 de enero” proviene de una fecha que en 1958 marcó la victoria del pueblo venezolano, ya que fue el día en que cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En esa madrugada el dictador abandonó el país en un avión rumbo al exilio a República Dominicana, luego a Miami y después se estableció en España bajo la protección del régimen del dictador Francisco Franco.

    Durante el golpe de Estado fallido del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez,​ el edificio fue usado como cuartel general de las fuerzas sublevadas dirigidas por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Posteriormente, en 2002, ya como mandatario, Chávez realizaría su programa Aló Presidente en el lugar para conmemorar los 10 años del golpe de Estado fallido.

    Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, el gobierno de Nicolás Maduro decidió adecuar el espacio para que funcionara como mausoleo y museo, donde se exhibieran objetos relacionados con la vida del presidente fallecido, conservando su condición de Museo Militar.

    Se encargaron las obras al arquitecto venezolano Fruto Vivas en varias salas, destacando el monumento inaugurado el 15 de marzo de 2013, conocido como “La Flor de los Cuatro Elementos” (el fuego, el viento, la tierra y el agua), donde está el sarcófago de Chávez, según detalla el diario venezolano Últimas Noticias.​

    Según las primeras informaciones, además del lugar en el que están los restos de Chávez desde 2013, también se llevaron a cabo ataques contra la base aérea de La Carlota y el principal, sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas. Asimismo, se reportaron bombardeos en el Palacio de la Asamblea Nacional, el aeropuerto El Hatillo, así como la Base Aérea Nº 3 de Barquisimeto, donde se encuentran estacionados aviones F-16 venezolanos, y el aeropuerto civil de Charallave, ubicados en la zona de Caracas.

    Más sobre:VenezuelaMaduroEE.UU.CaracasCuartel de la Montaña 4FHugo Chávez23 de eneroMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Canciller venezolano llama al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar los ataques a Venezuela tras captura de Maduro

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    2.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    3.
    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    4.
    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
    Chile

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    “Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”
    El Deportivo

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

    Los pilotos chilenos tienen un correcto inicio en la primera jornada del Dakar 2026

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”
    Cultura y entretención

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”
    Mundo

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

    Canciller venezolano llama al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar los ataques a Venezuela tras captura de Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año