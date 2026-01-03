SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Venezuela exige a Estados Unidos “prueba de vida” de Maduro y su esposa tras anuncio de su captura

    La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirmó la situación y pidió que “todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela". Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab pidió el “cese al secuestro”.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez MANAURE QUINTERO

    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno estadounidense entregar “pruebas de vida” del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, luego que Donald Trump anunciara la captura del mandatario estadounidense.

    “Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Exigimos al Gobierno del presidente Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y la primera dama”, señaló en declaraciones a TeleSur.

    La vicepresidenta, además de condenar el ataque realizado a diversas ciudades venezolanos durante la madrugada del sábado, también pidió que “todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar ordenes a Venezuela".

    Por su parte, el fiscal general de esa nación, Tarek William Saab, también se refirió a la anuncio de la captura de Maduro, hecho que habría confirmado al pedir el “cese al secuestro”.

    “Como fiscal general de la República, como presidente del poder ciudadano, pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada y jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y de su esposa, nuestra hermana y primera combatiente, Cilia Flores, sino que aparte de esa fe de vida, yo responsabilizo de manera directa al gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente y líder de la revolución bolivariana”, declaró a TeleSur.

    “Como presidente del Poder Ciudadano, llamo alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en toda la fiscalía del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien”, agregó también el fiscal general.

