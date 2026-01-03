De Noriega a Maduro: La historia se repite un 3 de enero

Nicolás Maduro y Manuel Antonio Noriega, dictadores derrocados por Estados Unidos un 3 de enero, pero con 36 años de diferencia.

“La historia no se repite, pero rima”. Así reza la célebre frase atribuida al escritor estadounidense Mark Twain, aludiendo a que aunque los eventos históricos nunca ocurren exactamente igual, las tendencias, patrones y reacciones humanas subyacentes a menudo presentan similitudes. Y a la luz de lo sucedido esta madrugada en Venezuela, luego que el presidente estadounidense informara de la captura y traslado fuera del país de Nicolás Maduro, la historia parece repetirse con una exactitud implacable.

The US struck Venezuela and captured President Nicolas Maduro, who was taken out of the country, President Trump said. It is the first such direct intervention by the US in Latin America since the invasion of Panama in 1989

Este sábado 3 de enero de 2026, el mundo asiste a un evento que parece un “déjà vu” de la geopolítica latinoamericana del siglo XX. Con la confirmación de la captura de Maduro por parte de fuerzas de elite estadounidenses, se sella una coincidencia histórica asombrosa: hace exactamente 36 años, otro dictador caía bajo el mismo guion.

En la noche del 20 de diciembre de 1989, con George H. W. Bush en la Casa Blanca, entraron en Panamá 26.000 soldados estadounidenses para desmantelar el Ejército del país y capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, en la operación “Causa Justa”.

Nicolas Maduro should've studied history before waving a sword at President Trump.



January 3, 1990 we captured Panama's narcotrafficking dictator Manuel Noriega.



January 3, 2026 we captured #Venezuela's narcoterrorist dictator Nicolas Maduro.

Más de 500 personas murieron, 314 de ellas militares y la mayoría panameños, según los datos desclasificados por el Pentágono en 2019, aunque organismos humanitarios elevan a entre 500 y 4.000 los civiles panameños muertos.

Noriega, que gobernó el país entre 1983 y 1989 y había sido colaborador de la CIA, se entregó finalmente el 3 de enero de 1990 a los agentes de la DEA y del Ejército de Estados Unidos que rodeaban la Nunciatura Apostólica en Panamá en la que se había refugiado tras la invasión.

Noriega, acusado de narcotráfico y lavado de activos -cargos similares a los que pesan hoy sobre la cúpula chavista-, fue trasladado a Miami en un avión militar, marcando el fin de una era de autoritarismo en Panamá.

Maduro's capture draws echoes of Noriega in 1990

Fue el primer exgobernante extranjero en ser condenado por un tribunal de EE.UU. en el llamado “juicio del siglo”, en 1991. Fue condenado a 40 años de cárcel por narcotráfico, aunque después obtuvo el estatus de prisionero de guerra y su pena fue reducida.

Pasó 20 años en cárceles de Estados Unidos, antes de su extradición a Francia en 2010, donde cumplió una condena por blanqueo de capital, consigna CNN.

Muerte de Manuel A. Noriega cierra un capítulo de nuestra historia; sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz.

Cumplida la pena en Francia, fue finalmente extraditado de vuelta a Panamá, en diciembre de 2011, para cumplir condena de 20 años por violaciones a los derechos humanos. En 2015, Noriega se disculpó con su país por los delitos de su régimen y sus propias acciones que condujeron a la invasión estadounidense de 1989. Desde la cárcel, dijo ser un hombre en paz consigo mismo.

Noriega murió la noche del 29 de mayo de 2017, a los 83 años, en un hospital de Ciudad de Panamá. El entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tuiteó que la muerte del dictador “cierra un capítulo de nuestra historia”.