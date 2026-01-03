SUSCRÍBETE POR $1100
    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Con sus palabras, Vance subrayó la línea de acción del gobierno estadounidense respecto al narcotráfico y la recuperación de recursos sustraídos, reforzando la postura oficial mostrada durante la captura de Maduro y las imputaciones legales presentadas en Nueva York.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    “El petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”: Vicepresidente de EE.UU celebra captura de Nicolás Maduro Andrew Kelly

    El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, se refirió a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de imputaciones presentadas en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, según detalló la fiscal Pamela Bondi.

    Por medio de una publicación en “X”, Vance afirmó que “el presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”.

    En sus declaraciones, el vicepresidente también destacó el éxito de la operación militar que permitió la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores: “Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que lograron una operación realmente impresionante”.

    “El petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”: Vicepresidente de EE.UU celebra captura de Nicolás Maduro

    Cabe señalar que la fiscal de Nueva York, Pamela Bondi había informado previamente en la misma red social que ambos enfrentarán “la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, agradeciendo al presidente Trump y a las fuerzas armadas por la misión exitosa.

    Con sus palabras, Vance subrayó la línea de acción del gobierno estadounidense respecto al narcotráfico y la recuperación de recursos sustraídos, reforzando la postura oficial mostrada durante la captura de Maduro y las imputaciones legales presentadas en Nueva York.

    “El petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”: Vicepresidente de EE.UU celebra captura de Nicolás Maduro
