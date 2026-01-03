SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    Explosiones fueron reportadas en la capital, el principal puerto del país y zonas estratégicas de Miranda y Aragua. Washington confirmó el inicio de una operación militar, mientras el gobierno de Nicolás Maduro activó la movilización general.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press

    El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una serie de ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas, La Guaira, el estado de Miranda y Aragua, en lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su territorio y población.

    La ofensiva, ocurrida durante la madrugada, fue confirmada de manera indirecta por fuentes de la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, que reconocieron el inicio de una operación militar autorizada por el presidente Donald Trump como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

    Explosiones y sobrevuelos en Caracas

    En Caracas, residentes reportaron fuertes explosiones, sobrevuelos de aeronaves y disparos en distintos sectores de la ciudad. Testimonios recogidos por Bloomberg dan cuenta de estallidos cerca de instalaciones estratégicas.

    El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, confirmó un ataque contra el complejo militar de Fuerte Tiuna, ejecutado —según indicó— con helicópteros de combate. Medios locales informaron además de bombardeos en el cuartel de La Carlota y en la antena de telecomunicaciones de El Volcán.

    Ataques al puerto de La Guaira

    En el estado de La Guaira, el Ejecutivo denunció bombardeos contra el principal puerto del país, infraestructura clave para el comercio exterior y el abastecimiento. Hasta el momento no existe un balance oficial de daños materiales ni de víctimas.

    La zona fue puesta bajo máxima alerta militar, dada su relevancia estratégica y su cercanía con la capital.

    Operaciones en Miranda

    Los ataques también alcanzaron Miranda, estado que alberga parte del área metropolitana de Caracas. Reportes preliminares señalan bombardeos contra el aeropuerto de Higuerote, utilizado para operaciones civiles y militares.

    Autoridades indicaron que los equipos de emergencia continúan evaluando el impacto de los ataques en la zona.

    Bombardeos en Aragua

    En Aragua, el Gobierno venezolano denunció ataques contra instalaciones militares, sin entregar inicialmente mayores detalles sobre los blancos específicos. Fuentes oficiales confirmaron que el estado forma parte del despliegue defensivo activado tras la ofensiva.

    Aragua es considerado un punto estratégico por su ubicación en el eje central del país y su conexión logística con Caracas y la costa central.

    Estado de emergencia y ofensiva diplomática

    Tras los ataques, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de movilización general y emergencia nacional, ordenando el despliegue inmediato del mando de defensa en todos los estados y municipios.

    El Ejecutivo anunció además la presentación de denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, invocando el derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

    Hasta el cierre de esta edición, Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial, mientras la oposición venezolana mantiene silencio público sobre los hechos.

    Más sobre:VenezuelaAtaque en VenezuelaEstados UnidosCaracasLa GuairaMiranda

