    Mundo

    Futuro liderazgo de Venezuela, entrada de EE.UU. a la industria petrolera: las definiciones de Trump sobre la captura de Maduro

    El mandatario estadounidense enfatizó que estarían "fuertemente involucrados" en la industria petrolera del país, que posee grandes reservas naturales de crudo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Futuro liderazgo de Venezuela, entrada de EE.UU. a la industria petrolera: las definiciones de Trump sobre la captura de Maduro

    La mañana de este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump compartió algunos antecedentes respecto a los ataques por parte de esta nación a Venezuela y la captura del mandatario de aquel país, Nicolás Maduro.

    Se espera que aproximadamente a las 1 de la tarde, el mandatario realice una conferencia de prensa en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, entregue declaraciones respecto a lo ocurrido en el país caribeño.

    Pero previo a ello, en una entrevista con Fox News, además de hablar respecto a las propuestas dadas a Maduro para dejar el poder y su futuro, Trump también abordó el futuro en la industria petrolera de aquel país, conocido por tener importantes reservas de crudo.

    Bueno, veo que estaremos fuertemente involucrados, eso es todo. ¿Qué puedo decir? Tenemos las mayores compañías petroleras del mundo, las más grandes, las mejores y estaremos muy involucrados en ello", explicó.

    Por otro lado, también señaló que China recibiría petróleo, esto tras la consulta de una eventual reacción por parte de Xi Jinping.

    Tengo una muy buena relación con el presidente Xi y no va a haber ningún problema y van a conseguir petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo. Pero no podemos arriesgarnos, después de haber hecho esto, dejar que otra persona se hiciera cargo de algo que tenemos que hacer otra vez”, explicó.

    También señaló que podrían haber ejecutado un segundo ataque en Venezuela, pero que “parece que no tendrían que hacerlo”.

    Podemos hacer algo así y estamos preparados para una segunda oleada. Está todo preparado y era muy letal. Era tan poderoso que no tuvimos que hacerlo. Pero estamos preparados. Estamos ahí fuera con una Armada como nadie ha visto nunca”, detalló.

    Consultado también frente a reacciones de personas leales a Nicolás Maduro, Trump fue enfático y dijo que “si son leales, el futuro será muy malo, realmente malo para ellos”.

    Sí se convierten, hay un factor de conversión. Yo diría que la mayoría se ha convertido. Ha tenido muy poca lealtad. De hecho, hoy me he dado cuenta de que hay gente manifestándose en la calle ondeando banderas y mostrando apoyo. Agitan banderas estadounidenses en las calles. Así que, quiero decir, creo que tiene muy poco apoyo. Mira, era un dictador al que la gente odiaba. Así que no veo mucho de eso. No creo que vayamos a ver mucho de eso”, detalló.

