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    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

    Por 
    RFI
    El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 2025, en Nueva York. ANGELA WEISS

    Samuel Moncada, designado por el depuesto Nicolás Maduro, se desempeñó como representante permanente del país ante la ONU desde 2017. Según informó la mandataria, pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, aunque no especificó su próximo destino.

    A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior.

    Rodríguez dijo confiar “en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

    El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada”, con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

    El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

    Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsó una ley de amnistía.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezONUembajadorMaduroSamuel MoncadaCoromoto GodoyMundo

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